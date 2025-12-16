close-btn
PaySpaceMagazine

Apple може підвищити ціни у 2026 році через дорожчу оперативну пам’ять

16.12.2025 16:30
Микола Деркач

Наступного року нові Mac, iPhone та iPad можуть подорожчати. За даними аналітиків, довгострокові угоди Apple на постачання DRAM (оперативна пам’ять) закінчуються у січні 2026 року. Це один із базових компонентів для кожного пристрою, тож нові переговори з постачальниками здатні напряму вплинути на собівартість продукції

Apple може підвищити ціни у 2026 році через дорожчу оперативну пам’ять

Фото: unsplash.com, freepik.com

Чому це важливо саме зараз

Поточні моделі, які вже продаються в магазинах, імовірно були вироблені задовго до дедлайну контрактів, тому можуть уникнути негайного підвищення цін. Apple зазвичай запускає виробництво за місяці до релізу, тож наявні складські запаси ще певний час працюватимуть як буфер.

Які пристрої під ризиком

Найвразливіші — новинки, що вийдуть після вікна переукладання угод: оновлення MacBook Air та MacBook Pro, моделі на кшталт M6 MacBook Pro, лінійка iPhone 18, а також можливі оновлення iPad. Особливо швидко ціновий тиск може проявитися у конфігураціях із більшим обсягом RAM або сховища: за зростання вартості пам’яті саме такі версії першими стають дорожчими.

Чому Apple може не «поглинути» подорожчання

Компанія має переваги: власні чипи та контроль над частиною ланцюга постачання дають невеликі, але відчутні на масштабі економії, а значні грошові резерви дозволяють тимчасово згладжувати стрибки витрат. Водночас покриття вищих цін на компоненти зменшує маржу та виплати акціонерам — і це може підштовхнути Apple перекласти витрати на покупців.

Читайте також: Оригінальні документи заснування Apple виставлять на аукціон

Ширший контекст ринку

Дефіцит і подорожчання пам’яті — не лише проблема Apple: інші виробники ПК уже піднімали ціни або попереджали клієнтів. Дорожчають і модулі пам’яті, а висококласні набори DDR5 для частини покупців уже конкурують за ціною з відеокартами. Практичний висновок простий: якщо покупку давно відкладали, варто зважити ризик можливого підвищення цін на новинки у 2026 році проти шансів зловити вигідні пропозиції на поточні моделі.

Нагадаємо, що Apple планує інтегрувати Gemini від Google в Siri. Apple Inc. планує виплачувати близько $1 млрд на рік за надпотужну модель штучного інтелекту Gemini, розроблену Alphabet Inc. (компанією Google), щоб реалізувати довгоочікуване оновлення голосового помічника Siri.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Apple переносить паспорти користувачів у Wallet

Apple платитиме до $2 млн за виявлення вразливостей

Apple згортає роботу одного зі своїх застосунків

За матеріалами itp.net.

Рубрики: AppleГрошіСвітНовини
google news
Новини по темі
Оригінальні документи заснування Apple виставлять на аукціон 28.11.2025

Оригінальні документи заснування Apple виставлять на аукціон
Apple переносить паспорти користувачів у Wallet 19.11.2025

Apple переносить паспорти користувачів у Wallet
Apple планує інтегрувати Gemini від Google в Siri 06.11.2025

Apple планує інтегрувати Gemini від Google в Siri
Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації 29.10.2025

Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації
Apple платитиме до $2 млн за виявлення вразливостей 13.10.2025

Apple платитиме до $2 млн за виявлення вразливостей
Apple згортає роботу одного зі своїх застосунків 12.10.2025

Apple згортає роботу одного зі своїх застосунків
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
ТОП статей 12.12.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
Останні новини
Сьогодні  19:30

НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов

 Сьогодні  18:50

Банківські гіганти з Волл-стріт попередили про обвал долара

 Сьогодні  18:10

Де в ЄС найвищі зарплати — Eurostat

 Сьогодні  17:20

Перша людина в історії досягла статків понад $600 млрд

 Сьогодні  16:30

Apple може підвищити ціни у 2026 році через дорожчу оперативну пам’ять

 Сьогодні  15:40

Названо найпопулярніші блокчейни 2025 року

 Сьогодні  15:00

Укрфінжитло докапіталізують на 30 млрд грн для продовження програми єОселя

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.