Apple може підвищити ціни у 2026 році через дорожчу оперативну пам’ять

Наступного року нові Mac, iPhone та iPad можуть подорожчати. За даними аналітиків, довгострокові угоди Apple на постачання DRAM (оперативна пам’ять) закінчуються у січні 2026 року. Це один із базових компонентів для кожного пристрою, тож нові переговори з постачальниками здатні напряму вплинути на собівартість продукції

Чому це важливо саме зараз

Поточні моделі, які вже продаються в магазинах, імовірно були вироблені задовго до дедлайну контрактів, тому можуть уникнути негайного підвищення цін. Apple зазвичай запускає виробництво за місяці до релізу, тож наявні складські запаси ще певний час працюватимуть як буфер.

Які пристрої під ризиком

Найвразливіші — новинки, що вийдуть після вікна переукладання угод: оновлення MacBook Air та MacBook Pro, моделі на кшталт M6 MacBook Pro, лінійка iPhone 18, а також можливі оновлення iPad. Особливо швидко ціновий тиск може проявитися у конфігураціях із більшим обсягом RAM або сховища: за зростання вартості пам’яті саме такі версії першими стають дорожчими.

Чому Apple може не «поглинути» подорожчання

Компанія має переваги: власні чипи та контроль над частиною ланцюга постачання дають невеликі, але відчутні на масштабі економії, а значні грошові резерви дозволяють тимчасово згладжувати стрибки витрат. Водночас покриття вищих цін на компоненти зменшує маржу та виплати акціонерам — і це може підштовхнути Apple перекласти витрати на покупців.

Читайте також: Оригінальні документи заснування Apple виставлять на аукціон

Ширший контекст ринку

Дефіцит і подорожчання пам’яті — не лише проблема Apple: інші виробники ПК уже піднімали ціни або попереджали клієнтів. Дорожчають і модулі пам’яті, а висококласні набори DDR5 для частини покупців уже конкурують за ціною з відеокартами. Практичний висновок простий: якщо покупку давно відкладали, варто зважити ризик можливого підвищення цін на новинки у 2026 році проти шансів зловити вигідні пропозиції на поточні моделі.

Нагадаємо, що Apple планує інтегрувати Gemini від Google в Siri. Apple Inc. планує виплачувати близько $1 млрд на рік за надпотужну модель штучного інтелекту Gemini, розроблену Alphabet Inc. (компанією Google), щоб реалізувати довгоочікуване оновлення голосового помічника Siri.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Apple переносить паспорти користувачів у Wallet

Apple платитиме до $2 млн за виявлення вразливостей

Apple згортає роботу одного зі своїх застосунків

За матеріалами itp.net.