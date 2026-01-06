Естонська компанія запустить цифровий банк в Україні

Естонська Iute Group планує вийти на український ринок через придбання банківської ліцензії та створення нового регульованого банку без мережі відділень

У фокусі — цифрові банківські послуги для щоденних фінансових потреб. Угода має відбутися за участі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та після погодження Національним банком України.

За умовами домовленості Iute Group отримає ліцензію, яка належить перехідному банку, а також здійснить вибіркове передання низькоризикових активів і відповідних роздрібних депозитних зобов’язань загальним обсягом приблизно €4 млн. Йдеться про частину активів і пасивів RWS Bank, які перейдуть до новоствореної банківської структури групи в Україні.

Очікувана ціна придбання становитиме €120 тис. Компанія зазначає, що фінансуватиме операцію з наявної ліквідності групи та дотримуватиметься жорсткої інвестиційної дисципліни. Водночас Iute Group прогнозує, що чистий збиток українських банківських операцій у 2026 році не перевищить €3 млн.

Після закриття угоди український банк стане правонаступником обраних активів і депозитних зобов’язань RWS Bank. Передані активи, за даними групи, переважно складатимуться з державних облігацій і грошових коштів.

Кредитний портфель і пов’язані з ним кредитні ризики до переліку не увійдуть. У межах транзакції також планується переведення близько 13 000 роздрібних клієнтів разом із їхніми рахунками та депозитами. Мережу відділень банк не перейматиме.

Цікаве по темі: НБУ перевірить шість банків у 2026

У компанії підкреслюють, що така структура виходу на ринок дозволяє скористатися довгостроковим потенціалом зростання України як одного з найцифровіших фінансових ринків Європи, але з чітко визначеними лімітами капіталу та збитків.

Очолити банк має Артур Муравицький — український банківський менеджер із понад 22-річним досвідом у фінансовому секторі. Раніше він працював заступником CEO та членом правління TASCOMBANK, а також обіймав керівні посади в Укрпошті, Finance Bank та VTB Bank в Україні.

Початкові плани Iute Group передбачають докапіталізацію банку, формування ключової команди та підготовку запуску цифрових банківських сервісів. Банк працюватиме під брендом IuteBank.

Генеральний директор Iute Group Тармо Сілд зазначив: «Цей крок має підтримати нашу довгострокову мету — розширювати цифрові банківські послуги дисципліновано та відповідально. Створення повністю цифрового банку в Україні через вибіркове передання банківської ліцензії та низькоризикових активів дозволить нам розширити нашу екосистему в дисциплінований і контрольований за ризиками спосіб. Запланована структура угоди дає змогу взяти участь у довгостроковому потенціалі зростання, водночас зберігаючи чітко визначені ліміти капіталу та збитків».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укргазбанк (UGB) надав перші кредити з данською гарантією та грантовою підтримкою EIFO

PayPal подав заявку на запуск власного банку у США

Рада розгляне зміни до регулювання банківської системи — Гетманцев

Джерело: Iute.