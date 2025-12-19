close-btn
Укргазбанк (UGB) надав перші кредити з данською гарантією та грантовою підтримкою EIFO

19.12.2025 18:20
Микола Деркач

Укргазбанк (UGB) розпочав співпрацю з Експортним та Інвестиційним Фондом Данії (Export and Investment Fund of Denmark, EIFO) та вже видав перші кредити з використанням гарантійного механізму фонду. Це — знаковий проєкт для банку та важливий інструмент фінансування для українських громад

Укргазбанк (UGB) надав перші кредити з данською гарантією та грантовою підтримкою EIFO

Фото: ukrgasbank.com

Про це повідомила пресслужба банку.

Нова програма EIFO: гарантія та грантова підтримка

EIFO — експортно-кредитне агентство Королівства Данія — надає комплексну підтримку для комунальних підприємств та муніципалітетів, яка включає:

Грантову складову, що покриває 40% вартості обладнання. Ці кошти можуть бути використані для першого внеску. Такий механізм суттєво зменшує фінансове навантаження на кінцевого позичальника.

Експортну кредитну гарантію, що покриває 50% комерційних і 50% політичних ризиків за кредитом, наданим Укргазбанком українському позичальнику.

Читайте також: Скільки заробили банки в Україні за 10 місяців 2025

Фінансування для розвитку громади

Цільові кредити отримали комунальне підприємство «Комунальник» Марганецької міської ради та комунальне підприємство «Містосервіс» Чернівецької міської ради. Кошти спрямовані на придбання сучасних багатофункціональних комунальних машин City Ranger з комплектом навісного обладнання виробництва данської компанії Egholm A/S.

Укргазбанк (UGB) відкрив невідновлювальну кредитну лінію із пільговою процентною ставкою в межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

«Укргазбанк (UGB) продовжує активно розширювати співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями та урядами країн-партнерів. Використання комплексних інструментів фінансування, зокрема експортно-кредитних гарантій та грантових програм, дозволяє банку підтримувати критично важливі підприємства та сприяти сталому розвитку українських громад», — зазначив Олександр Решетнік, директор департаменту муніципалітетів та комунального сектору Укргазбанку.

