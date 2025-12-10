Рада розгляне зміни до регулювання банківської системи — Гетманцев

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт #13007-д. Він стосується врегулювання окремих питань роботи Фонду гарантування вкладів, Національного банку та інститутів спільного інвестування

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, головна мета законопроєкту — знизити ризики для банківської системи в умовах війни та підсилити захист вкладників.

Ініціатива передбачає:

Кращий захист вкладників і кредиторів — вдосконалюються інструменти повернення коштів у разі банкрутства банку.

Прозоріше та менш витратне виведення проблемних банків з ринку.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

Розширення повноважень НБУ як забезпеченого кредитора, щоб ефективніше повертати кошти за кредитами рефінансування.

Удосконалення обміну інформацією між НБУ і Фондом гарантування, включно з питаннями банківської таємниці.

Підвищення вимог до капіталу банків відповідно до норм ЄС.

Посилення регулювання у сферах кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.

Раніше ми також писали, що банки все частіше позиваються до боржників. Так, рекордні 100 тисяч позовів подали українські банки цьогоріч за даними Державної судової адміністрації України. Це майже у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період торік.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кого та на скільки оштрафував НБУ у жовтні 2025

Скільки грошей знаходиться у касах банків — НБУ

Скільки заробили банки в Україні у 2025 — НБУ