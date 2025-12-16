Банківські гіганти з Волл-стріт попередили про обвал долара

Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc. та інші банки Волл-стріт прогнозують, що долар США знову почне падати у 2026 році на тлі подальшого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою

За останні шість місяців американська валюта стабілізувалася після різкого падіння у першій половині року — найглибшого з початку 1970-х. Тоді торговельна війна президента Дональда Трампа спричинила серйозні потрясіння на глобальних ринках. Втім, стратеги очікують, що у 2026 році долар знову перейде до зниження, оскільки ФРС пом’якшуватиме монетарну політику, тоді як інші центробанки або утримуватимуть ставки, або рухатимуться до їх підвищення.

Такий розрив створить стимули для інвесторів продавати американські боргові папери та переводити капітал у країни з вищою дохідністю. У результаті аналітики більш ніж пів десятка великих інвестбанків прогнозують ослаблення долара щодо ключових валют, зокрема єни, євро та фунта. За консенсус-оцінками Bloomberg, індекс долара до кінця 2026 року може знизитися приблизно на 3%.

«Ринки мають достатньо простору, щоб закласти глибший цикл зниження ставок», — зазначив Девід Адамс, керівник стратегії валют G10 у Morgan Stanley, де очікують падіння долара на 5% у першій половині року. За його словами, це залишає значний потенціал для подальшого ослаблення американської валюти.

Водночас аналітики прогнозують, що зниження буде менш різким і не таким масштабним, як цього року, коли долар ослаб проти всіх основних валют, а Bloomberg Dollar Spot Index втратив майже 8% — найбільше з 2017 року. Подальша динаміка значною мірою залежить від стану ринку праці США, який, попри очікування, поки що демонструє стійкість після пандемії.

Прогнозування валют залишається складним. Наприкінці минулого року, коли інвестори активно робили ставку на так звану «трампівську торгівлю», стратеги очікували розвороту долара до середини 2025 року, але були заскочені масштабом падіння вже у першій половині року.

Тепер трейдери закладають ще два зниження ставки ФРС на 0,25 в. п. у 2026 році. Додатковим фактором ризику для долара може стати можливий наступник Джерома Пауелла на посаді голови ФРС, який, за припущеннями, може піти назустріч тиску Білого дому щодо ще м’якшої політики. Водночас очікується, що Європейський центральний банк збереже ставки без змін, а Банк Японії поступово їх підвищуватиме.

«Ми бачимо більше ризиків проти долара, ніж на його користь», — заявив Луїс Оганес, керівник глобальних макродосліджень JPMorgan у Лондоні.

Ослаблення долара матиме ширші наслідки для економіки США: імпорт подорожчає, прибутки компаній із закордонних ринків зростуть, а експорт отримає додаткову підтримку — що може відповідати позиції адміністрації Трампа, яка критикує торговельний дефіцит. Крім того, це може продовжити ралі на ринках, що розвиваються, куди інвестори перетікатимуть у пошуках вищих ставок.

Саме цей рух забезпечив стратегіям carry trade на ринках, що розвиваються, найвищу дохідність із 2009 року. У JPMorgan та Bank of America Corp. також бачать потенціал подальшого зростання, виділяючи, зокрема, бразильський реал, а також низку азійських валют — південнокорейську вону та китайський юань. У Goldman Sachs додатково зазначають, що ринок починає закладати більш оптимістичні економічні очікування в інші валюти G10, зокрема канадський та австралійський долари, що історично супроводжується тенденцією до знецінення долара США.

