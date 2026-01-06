Як українці з інвалідністю можуть збільшити собі пенсію

Збільшити розмір пенсійних виплат в Україні можна цілком законно — у певних випадках це дає змогу отримувати вищу суму щомісяця. Один із найпоширеніших способів — перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Для багатьох людей цей варіант може бути фінансово вигіднішим, але він має чіткі умови й не застосовується автоматично

Українське законодавство передбачає таку можливість. Зокрема, абзац 3 статті 45 Закону України №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» дозволяє змінити вид пенсії, якщо людина відповідає встановленим вимогам. Право на перехід можуть мати пенсіонери з інвалідністю (зокрема III групи), громадяни, яким до досягнення 60 років залишилося 4–5 років, особи з достатнім страховим стажем, а також ті, хто перед зверненням до Пенсійного фонду готовий працювати офіційно.

Важливий момент: автоматично пенсія не перераховується і не змінюється. Перехід можливий лише після особистого звернення — потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України. Без цього жодних змін у виплатах не буде, навіть якщо людина формально підпадає під умови.

Як скористатися цією можливістю, щоб підвищити пенсію

Щоб перейти з пенсії по інвалідності на пенсію за віком і отримати новий розрахунок виплат, необхідно виконати кілька кроків.

По-перше, потрібно офіційно працювати щонайменше 24 місяці перед поданням заяви. Саме цей період стажу та сплачених внесків має значення для подальшого перерахунку.

По-друге, слід звернутися до Пенсійного фонду України та подати заяву про перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Це ключова умова, без якої процес не запускається.

По-третє, після подання документів потрібно дочекатися нового розрахунку. Він здійснюється з урахуванням актуальної середньої заробітної плати по Україні (показник Зс), яка використовується у формулі для визначення розміру пенсії.

Що важливо врахувати перед поданням заяви

Перед тим як ухвалювати рішення про перехід, варто пам’ятати: пенсія за віком і пенсія по інвалідності обчислюються за різними формулами. Через це результат може бути різним — у когось виплати зростуть, а в когось зміна може виявитися не настільки вигідною, як очікувалося.

Такий варіант підходить не всім. Підсумкова сума залежить від кількох факторів: страхового стажу, офіційного рівня зарплати, групи інвалідності та інших індивідуальних параметрів, які враховує Пенсійний фонд під час перерахунку.

Також варто наголосити: якщо людина не звернеться до ПФУ з заявою, пенсія залишиться без змін. Навіть за наявності стажу та права на перехід система не проводить автоматичного переведення на інший вид пенсії.

