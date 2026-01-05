Держава підвищила розмір допомоги при народженні дитини для новонароджених після 1 січня 2026 року. Відтепер виплата становить 50 000 грн. Також оновили суму компенсації за Пакунок малюка — тепер вона складає 8 451 грн

Про це пише Дія у своєму Telegram.

Подати заяву на оформлення виплат може один з батьків дитини. Це можна зробити онлайн через портал Дія. Якщо батьки не користуються Дією, звернутися можна до найближчого відділення Пенсійного фонду.

Окремо уточнюється порядок дій для випадків, коли дитина народилася за кордоном. У такій ситуації потрібно подати офіційні документи про народження, видані у країні перебування.

Для дітей, які народилися до 1 січня 2026 року, діє попередній розмір допомоги — 41 280 грн. Ця сума виплачується частинами: 10 320 грн одразу, а решта — щомісячно протягом трьох років.

Також у повідомленні нагадують про порядок виплат у випадках, коли дитина перебуває на повному державному утриманні. У таких ситуаціях кошти зберігаються на депозиті до досягнення повноліття.

У Дії підкреслюють, що українські родини активно користуються послугою єМалятко: вже близько 600 тис. родин оформили її раніше. Сервіс дозволяє одним запитом отримати до семи державних послуг, пов’язаних із народженням дитини.

Послугу єМалятко реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції, Міністерством соціальної політики, Міністерством охорони здоров’я, Державною міграційною службою України та Державною податковою службою України. Також у впровадженні брали участь партнери й програми підтримки, зокрема швейцарсько-українська Програма EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, естонська Академія електронного врядування EGA в межах проєкту Egov4Ukraine, а також ініціативи U-LEAD з Європою, EU4PAR та SURGe за підтримки Уряду Канади.

