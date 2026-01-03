close-btn
PaySpaceMagazine

Як зміняться виплати на дітей у 2026 році

03.01.2026 11:20
Микола Деркач

Закон України від 05.11.2025 № 4681-ІХ передбачає збільшення виплат для сімей з дітьми, щоб допомогти поєднувати материнство (батьківство) з професійною діяльністю

Як зміняться виплати на дітей у 2026 році

Фото: freepik.com, unsplash.com

За даними ПФУ, держава допомагатиме сім’ям на кожному етапі — від вагітності до першого класу дитини.

Допомога в період вагітності, пологів та післяпологовий період

Право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають усі жінки (зокрема неповнолітні), які незастраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога надається в розмірі 7000 гривень із розрахунку на місяць. Детальніше тут.

Допомога при народженні дитини

Право на допомогу при народженні дитини має один із батьків дитини, опікун (у разі встановлення опіки над дитиною), з яким дитина постійно проживає та який подав заяву про призначення такої допомоги.

Допомога при народженні першої та кожної наступної дитини виплачується одноразово в розмірі 50000 гривень. Детальніше за посиланням.

«Пакунок малюка» — одноразова натуральна допомога, є безповоротною адресною соціальною допомогою, яка надається отримувачу в натуральній формі або у виді грошової компенсації за вибором одного з батьків.

Розмір компенсації становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого законом на дату народження дитини. У 2026 році — 7689 грн (2563,00 грн х 3). Детальніше тут.

Підтримка в період догляду за дитиною

Право на допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку має мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

Допомога призначається з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами до досягнення дитиною однорічного віку.

Розмір допомоги встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік, для догляду за дитиною з інвалідністю — визначається із застосуванням коефіцієнта 1,5.

У 2026 році допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку надається в розмірі 7000 гривень, для догляду за дитиною з інвалідністю — у розмірі 10500 гривень.

Цікаве по темі: Які роки не зарахують до стажу при виході на пенсію у 2026

Право на допомогу для догляду за дитиною «єЯсла» має мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів, представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснювали догляд за дитиною та приступили до роботи в режимі повного робочого часу.

Допомога призначається з місяця, наступного після досягнення дитиною однорічного віку, до досягнення дитиною трирічного віку.

Розмір допомоги встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік, для догляду за дитиною з інвалідністю — визначається із застосуванням коефіцієнта 1,5.

З 2027 року допомога для догляду за дитиною «єЯсла» надається у розмірі 8000 гривень, для догляду за дитиною з інвалідністю — у розмірі 12000 гривень.

Щомісячна грошова виплата «єСадок» призначається для забезпечення догляду за дітьми віком від трьох до шести років, а для дітей з особливими освітніми потребами — до семи (восьми) років, якщо мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів, представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснювали догляд за дитиною, приступили до роботи в режимі повного робочого часу.

У 2028 розмір щомісячної грошової виплати «єСадок» становитиме 8000 грн.

Одноразова грошова допомога учням першого класу «пакунок школяра»

Право на отримання послуги з надання одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра» має один з батьків або інший законний представник дитини.

Одноразова грошова допомога учням першого класу «Пакунок школяра» призначається на кожну дитину.

Розмір допомоги встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

У 2026 році розмір одноразової грошової допомоги становитиме 5000 гривень. Детальніше за посиланням.

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деяких українців зобов’яжуть повернути отримані соцвиплати — Пенсійний фонд

Чому можуть відмовити у субсидії

Деякі українці можуть отримати 6 пенсій наперед

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Не всі іноземні доходи оподатковуються: що потрібно знати 02.01.2026

Не всі іноземні доходи оподатковуються: що потрібно знати
Скільки грошей держава виділила на соціальні виплати у грудні 2025 02.01.2026

Скільки грошей держава виділила на соціальні виплати у грудні 2025
Як перераховуватимуть пенсії тим, хто продовжує працювати 01.01.2026

Як перераховуватимуть пенсії тим, хто продовжує працювати
Тарифи на комуналку можуть переглянути: що зміниться для споживачів 31.12.2025

Тарифи на комуналку можуть переглянути: що зміниться для споживачів
Банківський гігант назвав дату, коли золото може подорожчати до $5 000 30.12.2025

Банківський гігант назвав дату, коли золото може подорожчати до $5 000
НБУ оштрафував небанківську фінансову установу на 12,8 млн грн 30.12.2025

НБУ оштрафував небанківську фінансову установу на 12,8 млн грн
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  10:10

Ми можемо ніколи не дізнатися, чи є штучний інтелект свідомим — філософ з Кембриджа

 02.01.2026  14:50

Не всі іноземні доходи оподатковуються: що потрібно знати

 02.01.2026  13:40

Нова SIM або eSIM: як забезпечити стабільний звʼязок у кризових умовах

 02.01.2026  11:20

7 наукових відкриттів, які вразили світ: підсумки 2025 року

 02.01.2026  10:10

Які криптовалюти варто купувати у 2026: портфель на $1000 від ШІ

 01.01.2026  14:50

Вчені з’ясували, де на Землі ховалася вся вода 4,6 млрд років тому

 01.01.2026  13:40

ШІ назвав 2 сектори, які домінуватимуть на ринку акцій у 2026 році

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.