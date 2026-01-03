Як зміняться виплати на дітей у 2026 році

Закон України від 05.11.2025 № 4681-ІХ передбачає збільшення виплат для сімей з дітьми, щоб допомогти поєднувати материнство (батьківство) з професійною діяльністю

За даними ПФУ, держава допомагатиме сім’ям на кожному етапі — від вагітності до першого класу дитини.

Допомога в період вагітності, пологів та післяпологовий період

Право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають усі жінки (зокрема неповнолітні), які незастраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога надається в розмірі 7000 гривень із розрахунку на місяць. Детальніше тут.

Допомога при народженні дитини

Право на допомогу при народженні дитини має один із батьків дитини, опікун (у разі встановлення опіки над дитиною), з яким дитина постійно проживає та який подав заяву про призначення такої допомоги.

Допомога при народженні першої та кожної наступної дитини виплачується одноразово в розмірі 50000 гривень. Детальніше за посиланням.

«Пакунок малюка» — одноразова натуральна допомога, є безповоротною адресною соціальною допомогою, яка надається отримувачу в натуральній формі або у виді грошової компенсації за вибором одного з батьків.

Розмір компенсації становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого законом на дату народження дитини. У 2026 році — 7689 грн (2563,00 грн х 3). Детальніше тут.

Підтримка в період догляду за дитиною

Право на допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку має мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

Допомога призначається з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами до досягнення дитиною однорічного віку.

Розмір допомоги встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік, для догляду за дитиною з інвалідністю — визначається із застосуванням коефіцієнта 1,5.

У 2026 році допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку надається в розмірі 7000 гривень, для догляду за дитиною з інвалідністю — у розмірі 10500 гривень.

Право на допомогу для догляду за дитиною «єЯсла» має мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів, представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснювали догляд за дитиною та приступили до роботи в режимі повного робочого часу.

Допомога призначається з місяця, наступного після досягнення дитиною однорічного віку, до досягнення дитиною трирічного віку.

Розмір допомоги встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік, для догляду за дитиною з інвалідністю — визначається із застосуванням коефіцієнта 1,5.

З 2027 року допомога для догляду за дитиною «єЯсла» надається у розмірі 8000 гривень, для догляду за дитиною з інвалідністю — у розмірі 12000 гривень.

Щомісячна грошова виплата «єСадок» призначається для забезпечення догляду за дітьми віком від трьох до шести років, а для дітей з особливими освітніми потребами — до семи (восьми) років, якщо мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів, представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснювали догляд за дитиною, приступили до роботи в режимі повного робочого часу.

У 2028 розмір щомісячної грошової виплати «єСадок» становитиме 8000 грн.

Одноразова грошова допомога учням першого класу «пакунок школяра»

Право на отримання послуги з надання одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра» має один з батьків або інший законний представник дитини.

Одноразова грошова допомога учням першого класу «Пакунок школяра» призначається на кожну дитину.

Розмір допомоги встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

У 2026 році розмір одноразової грошової допомоги становитиме 5000 гривень. Детальніше за посиланням.

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року.

