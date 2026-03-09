Криптоексперт спрогнозував, коли Біткоїн досягне $500 000

Криптовалютний аналітик Plan B, автор моделі Stock-to-Flow для Біткоїна, підтвердив свій прогноз, згідно з яким актив досягне середньої ціни $500 000 у межах поточного халвінг-циклу, що триває з 2024 до 2028 року

Такий прогноз з’явився на тлі поточних коливань ринку, коли Біткоїну поки що не вдається закріпитися вище рівня $70 000. На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $67 191, знизившись на 0,24% за останні 24 години. Водночас за тиждень BTC зріс на 2,23%.

Прогноз ціни Біткоїна

Модель Stock-to-Flow оцінює вартість Біткоїна, виходячи з його дефіцитності — вона порівнює наявну пропозицію (stock) зі швидкістю появи нових монет (flow).

Події халвінгу, під час яких кожні чотири роки скорочується винагорода за майнінг, поступово збільшують це співвідношення. Історично такі події супроводжувалися значним зростанням ціни в попередніх ринкових циклах.

Аналіз Plan B враховує цей фактор і передбачає широкий ціновий діапазон — від $250 000 до $1 млн у межах поточного циклу. Середнім орієнтиром у моделі виступає приблизно $500 000.

Прогноз також співвідноситься з результатами моделі в циклі 2020–2024 років. Тоді вона передбачала середню ціну близько $55 000, тоді як фактичний показник склав приблизно $34 000 — що, за словами Plan B, все ж перебуває в межах допустимого відхилення.

Аналітик наголосив, що підхід залишається ефективним, оскільки модель демонструє правильний напрямок руху ціни в кількох циклах, навіть попри короткострокові відхилення.

У прогнозі також розглядається історична динаміка Біткоїна разом із ключовими індикаторами — 200-тижневою ковзною середньою, реалізованою ціною та проєкцією Stock-to-Flow на період 2024–2028 років.

Крім того, поточну ціну накладено на індикатор RSI, що допомагає оцінити ринковий імпульс. Це може свідчити про потенціал подальшого зростання, якщо історичні закономірності повторяться.

Plan B підкреслив, що модель орієнтується на середні значення в межах циклу, а не на точні пікові чи мінімальні рівні. З огляду на це, поточні ціни можуть розглядатися як можливе вікно для купівлі для інвесторів, які поділяють довгострокову тезу про дефіцитність активу.

Підвищена волатильність Біткоїна

Оптимістичний прогноз з’явився на тлі зростання волатильності Біткоїна після відкату від недавніх максимумів близько $74 000 на початку тижня.

Криптовалюта зазнає коливань на фоні ширшого тиску на ринки. Серед чинників — геополітична напруга на Близькому Сході, яка впливає на ризикові активи, а також коливання потоків капіталу в біржові фонди ETF.

Попри зниження, Біткоїн залишається у фазі консолідації після ралі, під час якого на початку березня ціна тестувала рівні вище $72 000. Деякі аналітики вважають поточний діапазон потенційною зоною накопичення перед наступним рухом ринку.

Джерело: Finbold.