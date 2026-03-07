Інвестори панічно продають XRP — озвучено негативні прогнози

XRP подав потужний сигнал до продажу після того, як його показник Spent Output Profit Ratio (SOPR) опустився нижче 1. Це свідчить про те, що інвестори дедалі частіше продають актив зі збитком

За даними ончейн-аналітики, отриманими Finbold із платформи криптоаналітики Glassnode, на момент написання матеріалу SOPR для XRP становив 0,96. Цей показник використовується для визначення того, чи фіксують прибуток або збитки токени, які переміщуються у блокчейні.

Фактично падіння SOPR нижче 1 означає, що власники XRP протягом останніх чотирьох тижнів переважно фіксували збитки.

Чи повторює динаміка XRP у 2026 році капітуляцію 2022 року

Зниження SOPR нижче 1 нагадує період консолідації між вереснем 2021 року та травнем 2022 року. Варто зазначити, що у середині 2022 року ціна XRP пережила падіння більш ніж на 50% після того, як показник SOPR тривалий час залишався нижчим за 1.

Після втрати рівня підтримки близько $0,57 у травні 2022 року ціна XRP знизилася на 50% — до приблизно $0,28 у середині червня 2022 року.

З огляду на те, що SOPR уже перебуває нижче 1 на тлі загалом ведмежих настроїв на крипторинку, ціна XRP може опинитися на порозі нової хвилі падіння. У такому сценарії обвал на 40–50% від поточного рівня може знизити актив приблизно до $0,80.

Чи можуть кити зупинити подальший розпродаж

Попри зафіксований потужний сигнал до продажу XRP, ончейн-дані показують, що кити та великі інвестори активно накопичують актив після криптокраху у жовтні.

Зокрема, за даними Santiment, гаманці, які утримують від 10 млн до 1 млрд монет, накопичили 4,18 млрд XRP з моменту падіння на крипторинку 11 жовтня. У результаті ця група зараз контролює 19,61 млрд монет, що становить близько 32% від загальної циркулюючої пропозиції активу.

За матеріалами finbold.com.