Біткоїн-акули активно скуповують криптовалюту

05.03.2026 10:20
Ольга Деркач

Біткоїн-акули прискорили темпи накопичення у 2026 році після того, як продемонстрували впевненість у 2025-му

Фото: pixabay.com, freepik.com

Суб’єкти з балансом від 100 до 1 000 BTC — так звані акули — агресивно купують більше Біткоїнів на тлі капітуляції роздрібних інвесторів протягом останніх кількох тижнів. Від початку року (YTD) вони збільшили свої запаси на 11% і нині контролюють понад 3,6 млн BTC, згідно з ончейн-даними аналітичної платформи Glassnode.

Біткоїн-акули випереджають китів за темпами накопичення

Останнім часом саме акули очолили хвилю агресивного накопичення серед великих інвесторів, включно з китами. Після значної капітуляції у четвертому кварталі 2025 року кити з початку року також перейшли до бичачих настроїв.

Відновлений попит на Біткоїн з боку акул і китів збігся зі значним зменшенням обсягів невеликих депозитів BTC на централізованих біржах. Історично зростання пропозиції Біткоїна на CEX пов’язане з ведмежими настроями на ринку — і навпаки.

«Хоча глобальна нестабільність і ведмежий ринок, ймовірно, зберігатимуться, низький обсяг депозитів на біржах підтверджує вичерпання тиску продажів Біткоїна», — зазначили в аналітичній компанії CryptoQuant.

Помітне накопичення Біткоїна акулами та китами може бути запізнілим індикатором майбутнього перерозподілу ліквідності з ринку дорогоцінних металів, насамперед золота та срібла. Історично ціна BTC демонструвала параболічне зростання після того, як золото й срібло завершували свої ейфоричні ралі.

Цікаве по темі: Kraken стала першою криптокомпанією з доступом до рахунку у ФРС

Чи досягла ціна BTC дна

На тлі відновленого попиту з боку акул і китів флагманська криптовалюта подає сигнали можливого розвороту ринку.

Від початку цього тижня ціна BTC зросла приблизно на 10% і вперше за чотири тижні перевищила $72 000.

На цьому тлі оптимізм криптотрейдерів щодо сильного відновлення ринку помітно зріс, про що свідчить підвищення показника відкритого інтересу (Open Interest, OI) для BTC та Ethereum.

Втім, за словами трейдингового експерта Алі Мартінеса, ціна BTC все ще перебуває у макроведмежому ринку, подібному до фрактальної моделі 2022 року. Аналітик зазначив, що ймовірне дно ведмежого ринку для Біткоїна може сформуватися в діапазоні від $54 559 до $43 647.

Джерело: Finbold.

