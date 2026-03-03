Інвестори роблять ставку на швидке відновлення Біткоїна

Поки ціна Біткоїна (BTC) у лютому 2026 року залишалася в горизонтальній консолідації, ончейн-дані свідчать про відновлення інтересу з боку довгострокових власників

За даними ончейн-аналітики, отриманими Finbold з платформи CryptoQuant, минулого місяця довгострокові власники Біткоїна додали 212 000 BTC. Після масштабного розпродажу у четвертому кварталі 2025 року їхня чиста позиція за останні 30 днів знову стала позитивною.

🧐 Over the past month, Long Term Holders added 212,000 BTC. pic.twitter.com/lr9Zfe4TtI — Maartunn (@JA_Maartun) March 3, 2026

Біткоїн фіксує відновлення попиту з боку інституційних інвесторів

На тлі триваючого конфлікту на Близькому Сході інституційні інвестори поступово повертаються до Біткоїна, що може свідчити про зміну настроїв щодо ризикових активів.

«Після місяців стійких чистих продажів баланс купівлі та продажу з боку довгострокових власників почав вирівнюватися, що свідчить про послаблення тиску продажів на тлі стабілізації Біткоїна», — зазначив аналітик платформи даних про цифрові активи Glassnode Кріс Біміш.

Зокрема, за даними SoSoValue, протягом останнього тижня лютого спотові Біткоїн-ETF у США зафіксували чистий приплив коштів на суму $787 млн. Водночас за підсумками місяця спотові BTC-ETF у США продемонстрували чистий відтік у розмірі $206 млн.

Strategy Inc. оголосила про чотири покупки BTC у лютому, накопичивши 5 075 біткоїнів. У понеділок компанія прискорила придбання Біткоїна, додатково купивши 3 015 BTC, що збільшило її загальний портфель до 720 737 монет.

На тлі відновлення попиту з боку інституційних інвесторів ціна Біткоїна подає сигнали можливого середньострокового відскоку. Попри перебування в макроспадному тренді після жовтневого краху крипторинку, BTC має потенціал піднятися вище $70 000 у найближчій перспективі, зазначив криптоаналітик Trader Tardigrade у X.

$BTC/2-day Bullish signs for #Bitcoin 🔥 MACD Bullish Crossover occurred, histogram turned green, and price looks well-positioned for a breakout. pic.twitter.com/oBYwwzuGTa — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) March 3, 2026

Крім того, на дводенному таймфреймі індикатор MACD для Біткоїна продемонстрував перетин лінії MACD вище сигнальної лінії, а гістограма вказує на посилення бичачого імпульсу. За останні 7 днів ціна BTC зросла на 5,3% — до приблизно $67 325 на момент написання матеріалу.

