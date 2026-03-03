Український синдикат Toloka.vc інвестував у американську компанію

Український венчурний синдикат Toloka.vc здійснив інвестицію обсягом $745 тис. в американську компанію Lucid Bots, що спеціалізується на створенні робототехніки для висотних робіт

Про це AIN повідомили представники Toloka.vc.

Отримане фінансування компанія планує використати для розширення виробничих потужностей та посилення продажів. Також кошти спрямують на вдосконалення автономних можливостей дронів і впровадження моделі Robotics-as-a-Service (RaaS). Йдеться про формат, за якого клієнти оплачують не придбання обладнання, а користування роботами як сервісом за підпискою.

У Toloka.vc пояснили своє рішення прагненням увійти в сегмент робототехніки на ранній стадії його активного становлення.

«Сектор робототехніки кардинально трансформує світову економіку в найближчому майбутньому. Для нас стратегічно важливо мати інвестиційну присутність у цій галузі через лідерів, які вже сьогодні заміщують дефіцитну ручну працю технологічними рішеннями», — прокоментував генеральний партнер синдикату Тарас Кириченко.

Він додав, що вихід компанії на рівень виторгу понад $100 млн упродовж наступних трьох років та успішне масштабування сервісної моделі підписки можуть відкрити шлях або до продажу стратегічному інвестору, або до публічного розміщення акцій на біржі.

Цікаве по темі: Українська компанія залучила інвестиції від американського фонду

Більше про Lucid Bots

Lucid Bots займається виробництвом промислових роботів у США та контролює ключові етапи створення продукції — від розробки електронних компонентів до механічної частини. Усі рішення компанії працюють на базі власної операційної системи LucidOS.

Продуктова лінійка включає дрон Sherpa, призначений для миття фасадів під тиском, наземного робота Lavo Bot, а також систему безперервного живлення Power Tether.

За результатами 2025 року компанія збільшила виручку вдвічі — до понад $10 млн.

Сукупний потенційний ринок, на якому планує працювати Lucid Bots, оцінюється більш ніж у $300 млрд.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI залучила $110 млрд інвестицій: куди підуть гроші

Український стартап Farsight Vision залучив €7,2 млн інвестицій

Український синдикат Toloka.vc інвестував у британську компанію