$1000 в акціях Berkshire після відставки Баффета: яка дохідність

Після того як Воррен Баффет залишив посаду генерального директора Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, BRK.B), компанія суттєво відставала від ринку

Якби інвестор вирішив купити акції BRK.B на $1 000 одразу після того, як «Оракул з Омахи» пішов у відставку — на тлі зростання популярності копітрейдингу в умовах волатильності та невизначеності, — він би зазнав збитків.

З початку року (YTD) акції Berkshire Hathaway знизилися на 3,36% та станом на момент написання матеріалу торгуються по $480,17. Це означає, що $1 000, інвестовані 2 січня — наступного дня після офіційного відходу Баффета та першої повноцінної сесії 2026 року, — станом на 3 березня перетворилися б на $966,40.

Хоча такі втрати не є значними, інвестиція у широкий фондовий індекс, наприклад S&P 500, дозволила б уникнути мінуса, навіть якщо б прибуток був мінімальним.

Berkshire Hathaway відстає від S&P 500 у 2026 році

2026 рік поки що залишається роком невизначеності. Попри суттєву волатильність в обидва боки, станом на 3 березня ринок загалом залишається майже без змін.

Індекс S&P 500 зріс на 0,34% із початку року. Відповідно, $1 000 перетворилися б на $1 003,40.

Якби інвестор зробив ставку на окремий сегмент індексу — наприклад, енергетику, враховуючи пронафтову політику президента Дональда Трампа та успішні військові дії у Венесуелі, — він міг би отримати 24,24% прибутку. У такому разі $1 000 зросли б до $1 242,40 з початку року.

Як би спрацювала більш рання інвестиція в Berkshire Hathaway

Поточна ситуація суттєво відрізняється від історичної динаміки Berkshire Hathaway. Наприклад, $1 000, вкладені в BRK.B п’ять років тому, перетворилися б на $1 896,80. Та сама інвестиція у широкий ринок зросла б до $1 791,20.

За останні 30 років різниця ще помітніша. Інвестиція такого ж розміру в акції Berkshire Hathaway під керівництвом Баффета зросла б приблизно до $20 000.

Якби інвестор обрав S&P 500, його $1 000 перетворилися б приблизно на $9 000.

Чи почала Berkshire Hathaway відставати після відставки Баффета

Варто зазначити, що проблеми Berkshire Hathaway на ринку почалися ще до того, як Баффет залишив посаду CEO. За останні 12 місяців S&P 500 зріс на 17,64%, тоді як BRK.B знизилися на 5,88% за той самий період.

Таке відставання частково може пояснюватися тим, що «Оракул з Омахи» певною мірою поділяв песимістичні настрої. Протягом останніх років легендарний інвестор нарощував грошову позицію замість купівлі акцій, пояснюючи це відсутністю привабливих можливостей на ринку.

