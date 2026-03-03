Вчені пробурили 523 метри антарктичного льоду та ось що виявили

Під товщею льоду Західної Антарктиди міжнародна група дослідників виявила геологічний архів, який може змінити прогнози щодо підвищення рівня моря

Команда працювала приблизно за 700 км від найближчих антарктичних станцій. У районі Крейрі-Айс-Райз, на межі Західноантарктичного льодовикового щита, вони пробурили 523 м суцільного льоду. Під ним вдалося дістати 228-метровий керн із шарів мулу та порід. Ці відкладення зберігають дані про попередні теплі періоди в історії Землі та допоможуть оцінити, як швидко може танути лід у разі подальшого потепління.

Якщо Західноантарктичний льодовиковий щит повністю зруйнується, рівень Світового океану може зрости на 4–5 м. Досі оцінки його стійкості базувалися переважно на супутникових спостереженнях та зразках осадів поблизу краю льоду.

Новий керн отримано в межах міжнародного проєкту SWAIS2C, що досліджує чутливість льодовикового щита до потепління понад 2°C. Попередні дані свідчать, що відкладення охоплюють близько 23 млн років, зокрема періоди, коли середня глобальна температура перевищувала доіндустріальний рівень більш ніж на 2°C.

Вік шарів спершу визначили за мікроскопічними рештками морських організмів. Далі вчені з 10 країн проведуть детальніші аналізи.

У керні виявили як типові для підльодовикового середовища відкладення, так і матеріали, характерні для відкритого океану або краю шельфового льоду з айсбергами. Фрагменти мушель і світлозалежних морських організмів свідчать, що в минулому ця територія була вкритою відкритою водою. Це може означати частковий або навіть повний відступ шельфового льоду Росса та окремих частин Західноантарктичного щита.

Точне датування таких відступів і визначення умов, що їх спричинили, стане головним завданням дослідників.

Експедиція стала також інженерним проривом. Раніше дві спроби буріння завершилися невдачею. Цього разу 29 фахівців працювали позмінно, використовуючи спеціально створену систему: спершу гарячою водою розтопили 523-метрову свердловину, після чого опустили понад 1 300 м бурильних труб. Кожен фрагмент керна документували, фотографували та готували до аналізу.

Науковці вже планують нові буріння, щоб глибше дослідити, наскільки чутливим є Західноантарктичний льодовиковий щит до глобального потепління.

За матеріалами scitechdaily.com.