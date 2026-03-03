close-btn
PaySpaceMagazine

Вчені пробурили 523 метри антарктичного льоду та ось що виявили

03.03.2026 17:20
Микола Деркач

Під товщею льоду Західної Антарктиди міжнародна група дослідників виявила геологічний архів, який може змінити прогнози щодо підвищення рівня моря

Вчені пробурили 523 метри антарктичного льоду та ось що виявили

Фото: chatgpt.com

Команда працювала приблизно за 700 км від найближчих антарктичних станцій. У районі Крейрі-Айс-Райз, на межі Західноантарктичного льодовикового щита, вони пробурили 523 м суцільного льоду. Під ним вдалося дістати 228-метровий керн із шарів мулу та порід. Ці відкладення зберігають дані про попередні теплі періоди в історії Землі та допоможуть оцінити, як швидко може танути лід у разі подальшого потепління.

Якщо Західноантарктичний льодовиковий щит повністю зруйнується, рівень Світового океану може зрости на 4–5 м. Досі оцінки його стійкості базувалися переважно на супутникових спостереженнях та зразках осадів поблизу краю льоду.

Новий керн отримано в межах міжнародного проєкту SWAIS2C, що досліджує чутливість льодовикового щита до потепління понад 2°C. Попередні дані свідчать, що відкладення охоплюють близько 23 млн років, зокрема періоди, коли середня глобальна температура перевищувала доіндустріальний рівень більш ніж на 2°C.

Вік шарів спершу визначили за мікроскопічними рештками морських організмів. Далі вчені з 10 країн проведуть детальніші аналізи.

Читайте також: Вчені пробурили льодовик Судного дня і ось що вияснили

У керні виявили як типові для підльодовикового середовища відкладення, так і матеріали, характерні для відкритого океану або краю шельфового льоду з айсбергами. Фрагменти мушель і світлозалежних морських організмів свідчать, що в минулому ця територія була вкритою відкритою водою. Це може означати частковий або навіть повний відступ шельфового льоду Росса та окремих частин Західноантарктичного щита.

Точне датування таких відступів і визначення умов, що їх спричинили, стане головним завданням дослідників.

Експедиція стала також інженерним проривом. Раніше дві спроби буріння завершилися невдачею. Цього разу 29 фахівців працювали позмінно, використовуючи спеціально створену систему: спершу гарячою водою розтопили 523-метрову свердловину, після чого опустили понад 1 300 м бурильних труб. Кожен фрагмент керна документували, фотографували та готували до аналізу.

Науковці вже планують нові буріння, щоб глибше дослідити, наскільки чутливим є Західноантарктичний льодовиковий щит до глобального потепління.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

SpaceX планує побудувати місто на Місяці

З’явився новий тип сонячних панелей, що працюють вночі

Учені висунули нову гіпотезу походження життя на Землі

За матеріалами scitechdaily.com.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
Новини по темі
Скільки живуть цивілізації: що загрожує людству 03.03.2026

Скільки живуть цивілізації: що загрожує людству
Рай може існувати у фізичному Всесвіті — науковець Гарварду 02.03.2026

Рай може існувати у фізичному Всесвіті — науковець Гарварду
Активність Місяця змінює тривалість доби на Землі 02.03.2026

Активність Місяця змінює тривалість доби на Землі
Освіта в Польщі у 2026: які виші найчастіше обирають українці 01.03.2026

Освіта в Польщі у 2026: які виші найчастіше обирають українці
Учені розповіли, як загине Всесвіт 27.02.2026

Учені розповіли, як загине Всесвіт
Життя на Землю могли занести інопланетяни — учений 26.02.2026

Життя на Землю могли занести інопланетяни — учений
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  21:00

Європейський фондовий ринок штормить через війну в Ірані

 Сьогодні  20:30

Український синдикат Toloka.vc інвестував у американську компанію

 Сьогодні  20:00

Ралі золота завершилося — аналітик Bloomberg

 Сьогодні  19:20

У Дії з’явилася нова військова облігація

 Сьогодні  18:40

Скільки живуть цивілізації: що загрожує людству

 Сьогодні  18:00

Вклади українців в ОВДП перевищили ₴130 млрд — огляд НБУ

 Сьогодні  17:20

Вчені пробурили 523 метри антарктичного льоду та ось що виявили

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.