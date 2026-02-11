SpaceX планує побудувати місто на Місяці

Ілон Маск заявив, що SpaceX змістила фокус на будівництво «міста, що саморозвивається» на Місяці — цього можна досягти менш ніж за 10 років

SpaceX усе ще планує розпочати реалізацію давньої амбіції Маска щодо міста на Марсі, «але головний пріоритет — забезпечити майбутнє цивілізації, і Місяць — швидший шлях».

Компанія надаватиме пріоритет польотам на Місяць і спробує полетіти на Марс пізніше, орієнтуючись на березень 2027 року для безпілотної посадки на Місяць.

Це означає відхід від багаторічного фокуса Маска на Марсі як головному напрямі SpaceX. Ще торік він казав, що компанія прагне запустити безпілотну місію на Марс до кінця 2026 року.

«Ні, ми летимо прямо на Марс. Місяць — це відволікання», — сказав він у січні торік.

Маск має давню репутацію людини, яка встановлює надто амбітні терміни для проєктів на кшталт електромобілів і технологій автономного керування, але ці плани не раз не вкладалися в заявлені дедлайни.

Перегони з Китаєм

США стикаються з жорсткою конкуренцією з боку Китаю в прагненні повернути людей на Місяць уже цього десятиліття. Люди не відвідували місячну поверхню з часів місії Apollo 17 у 1972 році.

Менш ніж тиждень тому Маск оголосив, що SpaceX придбала компанію зі штучного інтелекту, яку він також очолює, — xAI. Угода оцінює ракетно-супутникову компанію в $1 трлн, а ШІ-компанію — у $250 млрд.

Прихильники цього кроку вважають, що він може допомогти SpaceX посилити плани щодо космічних дата-центрів — Маск вважає їх енергоефективнішими за наземні, оскільки попит на обчислювальні потужності зростає разом із розвитком ШІ.

SpaceX сподівається, що публічне розміщення акцій пізніше цього року може залучити до $50 млрд — це може стати найбільшим IPO в історії.

Маск заявив, що цього року NASA становитиме менш ніж 5% доходу SpaceX. SpaceX є ключовим підрядником у місячній програмі NASA Artemis і має контракт на $4 млрд для висадки астронавтів на місячну поверхню за допомогою Starship.

«Переважна більшість доходів SpaceX — це комерційна система Starlink», — сказав Маск.

Паралельно з переорієнтацією SpaceX Маск також спрямовує свою публічну компанію Tesla в новому напрямі. Після того як Tesla фактично сформувала глобальний ринок електромобілів, компанія тепер планує витратити цього року $20 млрд у межах переходу до автономного керування та роботів.

Щоб пришвидшити цей перехід, Маск минулого місяця заявив, що Tesla припиняє виробництво двох моделей авто на своєму заводі в Каліфорнії, аби звільнити місце для випуску людиноподібних роботів Optimus.

Джерело: Reuters.