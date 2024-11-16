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Starlink може з'явитись на орбіті Марса

16.11.2024 10:00
Дарія Шуть
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SpaceX пропонує NASA створити Marslink, версію Starlink для Червоної планети. Ця концепція є однією з двох інших ідей для розробки «ретрансляційних послуг наступного покоління»

Starlink може з'явитись на орбіті Марса

Фото: wikipedia.org, freepik.com

Компанія Ілона Маска SpaceX працює над концептуальною версією Starlink для Марса. Відповідний проєкт був згаданий під час засідання Групи аналізу програми дослідження Марса, яка займається підтримкою місій NASA на Червоній планеті.

Співробітники NASA говорили про те, що космічне агентство купує комерційні послуги в аерокосмічних компаній, щоб допомогти дослідити Марс, повідомляє профільне видання SpaceFlight Now на сторінці в X. Це включає можливе укладання контракту з компанією SpaceX, яка наразі надає свою супутникову інтернет-систему Starlink понад 4 млн користувачів на Землі.

Концепція SpaceX під назвою Marslink була серед двох інших ідей щодо розробки «ретрансляційних послуг наступного покоління», здатних передавати дані зі швидкістю 4 Мбіт/с і більше, але на відстані 1,5 астрономічних одиниць, що дорівнює нинішній відстані між Марсом і Сонцем.

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Це означає, що ці супутники зможуть передавати дані на Землю та інші космічні апарати через величезні ділянки космосу, ймовірно, через лазерну систему зв’язку Starlink.

Компанія пропонує використовувати кілька космічних супутників, розміщених на орбіті Марса, щоб забезпечити повну видимість і оперативну сумісність наземних і орбітальних засобів. Концепція Marslink також «перевищує» запитувані можливості і може бути використана для візуалізації і моніторингу планети.

Презентація дає уявлення про те, як SpaceX бачить довгострокове майбутнє Starlink. Наразі в презентації NASA лише сказано: «Існує значна кількість зацікавлених компаній, навіть за межами учасників дослідження». Група з аналізу програми дослідження Марса планує продовжити обговорення з гравцями індустрії у 2025 році.

Нагадаємо, SpaceX планує запустити перші космічні кораблі Starship на Червону планету вже у 2026 році. Спочатку перші безпілотні космічні кораблі SpaceX відправляться на Марс самостійно, а потім в разі успіху місії — вже з екіпажем.

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За матеріалами PCMag

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїNASASpaceXКосмос
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