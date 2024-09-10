SpaceX здійснить перший політ на Марс: Ілон Маск назвав терміни

Спочатку перші безпілотні космічні кораблі SpaceX відправляться на Марс самостійно, а потім в разі успіху місії — вже з екіпажем

SpaceX планує запустити перші космічні кораблі Starship на Червону планету вже у 2026 році. Про це розповів засновник компанії Ілон Маск на сторінці в X (Twitter).

Саме через два роки буде найкращий час для польоту на Марс, адже він перебуватиме найближче до Землі. Перші кораблі полетять без екіпажу, щоб перевірити надійність посадки. Якщо вона буде успішною, то пілотовані польоти на планету відбудуться за 4 роки — у 2028-му.

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За прогнозами Маска, з моменту першого вирушення астронавтів на Червону планету частота польотів зростатиме в геометричній прогресії. Мета Маска — побудувати самодостатнє місто приблизно через 20 років.

«Багатопланетність значно збільшить ймовірну тривалість життя свідомості, оскільки ми більше не будемо зосереджувати всі наші яйця, в буквальному сенсі й метаболічно, на одній планеті», — зазначає бізнесмен.

Він також повідомив, що SpaceX створила перший повністю багаторазовий ступінь ракети та зробила його повторне використання економічно вигідним.

За словами Маска, наразі доставлення тонни корисного вантажу на поверхню Марса коштує близько $1 млрд. Однак для будівництва міста на Марсі цю ціну потрібно знизити до $100 тис. за тонну.

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Starship складається з двох частин: першого ступеня, який є ракетою-носієм Super Heavy, і другого ступеня — 50-метрового космічного корабля під назвою Starship. У зібраному вигляді вся конструкція має висоту 122 метри.

Це найвища та найпотужніша ракета у світі, яка створює вдвічі більшу тягу, ніж ракета Space Launch System від NASA, яка використовується в місячній програмі «Артеміда».

Нагадаємо, SpaceX виконає перший приватний політ з виходом людей у відкритий космос. Астронавти вийдуть за межі капсули Crew Dragon на орбіті Землі для здійснення зв’язаного космічного виходу.

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За матеріалами Space.com