SpaceX виконає перший приватний політ з виходом людей у відкритий космос

Астронавти вийдуть за межі капсули Crew Dragon на орбіті Землі для здійснення зв’язаного космічного виходу

SpaceX Polaris Dawn — це перша в історії приватна космічна місія з виходом у відкритий космос. Раніше це робили лише державні астронавти.

Місія Polaris Dawn готова до старту після декількох перенесень, він має відбутися 27 серпня на ракеті Falcon 9 з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США. Екіпаж місії з чотирьох осіб уже прибув на місце для фінальної підготовки.

Команда складається з мільярдера-підприємця Джареда Айзекмана, колишнього військового пілота-винищувача Скотта Потіта та двох співробітниць SpaceX Анни Менон та Сари Гілліс. Вони готувались до цієї місії понад два роки.

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Політ триватиме п’ять діб. Ракета підніме космічний корабель Crew Dragon на висоту 1400 км — найвищий показник для пілотованої місії з часів Apollo 17 у 1972 році. Після 10 годин перебування на такій позиції борт опуститься до 700 кілометрів. Тоді Айзекман та його колега Сара Гілліс вийдуть у відкритий космос.

Також екіпаж перевірить лазерний міжсупутниковий зв’язок з апаратами SpaceX Starlink. На п’ятий день завершать наукові експерименти, яких всього буде зроблено близько 40. Входження в атмосферу та приводнення Crew Dragon відбудуться біля узбережжя Флориди.

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Головною подією стане вихід екіпажу у відкритий космос – уперше в межах приватної місії й уперше з космічного корабля Crew Dragon. Під час двогодинної прогулянки двоє астронавтів проведуть низку тестувань та випробують новий скафандр для позакорабельної діяльності EVA, розроблений компанією SpaceX. Зібрані дані передадуть інженерам для вдосконалення дизайну.

За словами Айзекмана, який також фінансує місію, цей крок вартий всіх ризиків, оскільки може змінити майбутнє людства.

Нагадаємо, чип Nvidia Jetson Orin NX, один із найпопулярніших графічних процесорів штучного інтелекту (ШІ) та периферійних обчислень, незабаром відправиться у космос на місії SpaceX Transporter 11.

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За матеріалами Space, Reuters