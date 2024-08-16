SpaceX запустить в космос перший ШІ-процесор Nvidia

Це буде найшвидший комп’ютер зі штучним інтелектом, який коли-небудь запускався в космос. Вдалі результати місії можуть відкрити безліч можливостей у космічній сфері

Чип Nvidia Jetson Orin NX, один із найпопулярніших графічних процесорів штучного інтелекту (ШІ) та периферійних обчислень, незабаром відправиться у космос на місії SpaceX Transporter 11.

За межами земної атмосфери іонізовані частинки та космічні промені б’ють супутники, загрожуючи їхній електроніці. Щоб комп’ютери вижили в космосі, вони повинні бути загартовані — зроблені з пружних матеріалів і розроблені таким чином, щоб витримувати високі дози радіації.

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Корпорація Cosmic Shielding Corporation (CSC) змогла розв’язати цю проблему. Компанія розробила спеціальний нанокомпозитний метаматеріал, що екранує (різновид полімеру з вкрапленнями наночастинок), який зупиняє рух заряджених частинок.

Transporter 11 — місія спільного використання SpaceX, яка може стартувати вже сьогодні, 16 серпня, — стане першим випадком, коли екранування захищає справжній ШІ-комп’ютер під час космічної місії.

«Це буде найшвидший комп’ютер зі штучним інтелектом, який коли-небудь запускався в космос», — сказав Янні Баргуті, співзасновник і генеральний директор CSC.

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Мета цієї місії — продемонструвати успішну роботу графічного ШІ-процесора Nvidia на орбіті з мінімальними помилками або взагалі без них під час роботи. Єдиним його завданням під час чотиримісячної орбітальної місії буде проведення математичних розрахунків, результати яких будуть передані на Землю та ретельно перевірені.

Успішне завершення тесту, як сподівається Баргуті, по-справжньому запустить індустрію супутників у еру ШІ. Поява нейромережі в космосі забезпечить низку нових типів місій, які вимагають вдосконаленого аналізу зображень і візуальної навігації. Екранування також дозволить довше працювати комп’ютерам у космосі, подовжуючи термін служби місій і заощаджуючи кошти.

Нагадаємо, вчені розробили інноваційний ШІ-чип, який значно підвищує енергоефективність за допомогою нової системи матеріалів. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Space.com