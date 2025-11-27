Біткоїн стрімко зростає: кити скуповують монету

Ціна Біткоїна різко зросла за останні 24 години після того, як на ринок надійшло близько $100 млрд. Загальна капіталізація активу піднялася з $1,73 трлн до $1,83 трлн

Про це пише Finbold, посилаючись на дані CoinMarketCap.

На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався на рівні $9,6 тис. — це різке відновлення після значення поблизу $86 000 добою раніше. Торговельні обсяги також зросли на 21,71%, до $72,9 млрд, що свідчить про повернення активності після кількох тижнів корекційного тиску.

Ціна Біткоїна відновлюється після 30-денного мінімуму на тлі очікувань щодо політики ФРС

Відновлення відбувається на тлі спроб Біткоїна відіграти падіння за останні 30 днів, яке становило 19,78%. Це свідчить про те, що останній рух вниз був радше технічною перепроданістю, а не зміною довгострокового тренду. Нині на зростання впливають макрочинники, ончейн-накопичення та інерційна торгівля.

Оптимізм інвесторів щодо дедалі м’якшої риторики Федеральної резервної системи створює сприятливіші умови для ризикових активів. Ринки очікують, що грудневе засідання FOMC може натякнути на строки зниження ставок, що підтримує ліквідні активи на кшталт Біткоїна. Це особливо важливо з огляду на підвищену чутливість крипторинку до монетарної політики та зростання інституційної участі.

Накопичення китів посилює відновлення ціни Біткоїна

Ончейн-дані підтверджують, що великі гравці використали недавнє просідання як нагоду для купівлі. За тиждень вони накопичили близько 30 000 біткоїнів загальною вартістю приблизно $2,7 млрд, попри ослаблення цінового імпульсу. Історично накопичення китів під час слабкості ринку часто було раннім сигналом стабілізації тренду або навіть його розвороту.

З технічного погляду, зростання почалося з перепроданих рівнів, спричинивши закриття шортів та алгоритмічні входи після повернення Біткоїна вище ключових внутрішньоденних рівнів. Втім, ринкова структура залишається крихкою.

Технічна картина BTC

Добовий опір формується поблизу 30-денної простої ковзної середньої на рівні близько $98 852. Якщо актив упевнено подолає цей показник, може активуватися імпульсне зростання та тест психологічного рівня $100 000. Натомість найближча підтримка розташована біля $87 000, де проходить 7-денна SMA і де вперше з’явилися покупці на просіданні.

Ключовим тестом стане здатність Біткоїна утриматися вище $91 000 до закриття Нью-Йоркської біржі. Якщо це вдасться, ринок може побачити додатковий приплив капіталу. Якщо ж актив не утримує позицію, особливо на тлі жорсткішої риторики ФРС, рух може виявитися не розворотом, а лише відскоком у межах ведмежого ринку.

Нині траєкторія Біткоїна формується під впливом тонкої рівноваги між очікуваннями щодо монетарної політики, поведінкою китів та технічним відновленням. Попри покращення настроїв, вони залишаються нестійкими, тому трейдери уважно стежать, чи переросте це відновлення у повноцінний прорив напередодні ключового місяця для монетарної політики.

