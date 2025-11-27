Чи запустить BlackRock XRP-ETF у 2026 році

Наступний крок BlackRock у перегонах ETF на цифрові активи залишається ключовим питанням для Волл-стріт та криптоспільноти, особливо коли йдеться про XRP

На тлі того, що конкуренти агресивно запускають XRP-ETF, а Franklin Templeton публічно називає XRP «основою глобальної інфраструктури розрахунків», увага знову змістилася на те, чи найбільший у світі керуючий активами нарешті вийде на ринок XRP у 2026 році.

Поки що BlackRock заперечує наявність будь-яких планів щодо подання заявки на XRP-ETF. Представники компанії наголошують, що попит клієнтів і далі зосереджений на Біткоїні та Ethereum, а розширення до інших активів потребує чіткіших регуляторних рамок і доведеної довгострокової зацікавленості інвесторів.

У цьому випадку підхід BlackRock залишається заснованим на даних та контролі ризиків, уникаючи ранніх кроків у продукти, для яких ринкові сигнали ще формуються.

Ця обережність контрастує з динамікою індустрії. Наприклад, у листопаді Franklin Templeton запустила Franklin XRP ETF (XRPZ) на NYSE Arca, позиціонуючи цю криптовалюту як інституційний актив, центральний для глобальних розрахункових мереж.

Canary Capital, Grayscale та Bitwise також представили XRP-ETF, які привернули значні початкові надходження, свідчачи про те, що інтерес інвесторів до регульованої експозиції XRP є більшим, ніж очікувалося.

Відсутність BlackRock стає дедалі помітнішою: одні аналітики вважають, що компанія чекає доказів стійкого попиту, інші кажуть, що вона й досі остерігається регуляторної невизначеності навколо токена, попри судові перемоги Ripple.

Вплив на ціну XRP

Якщо чинні ETF і надалі демонструватимуть суттєві притоки до 2025 року, тиск на BlackRock щодо виходу на ринок у 2026-му може зрости, щоб компанія не втратила позиції у довгостроковій перспективі.

Якщо BlackRock запустить XRP-ETF, це, ймовірно, суттєво вплине на ціну. Історично ETF під брендом BlackRock, зокрема продукт на Біткоїн, спричиняли різкі припливи ліквідності та зростання вартості активів завдяки унікальним каналам дистрибуції компанії та її інституційній репутації.

XRP-ETF від BlackRock, швидше за все, розширив би коло інвесторів, збільшив середньодобові обсяги торгів, зменшив би сприйняття регуляторних ризиків та привабив би великих інституційних алокаторів, які нині уникають прямої експозиції на токен. Аналітики припускають, що такий крок міг би стати потужним бичачим каталізатором, запустивши тривале переоцінювання цифрового активу, а не короткочасний спекулятивний стрибок.

Поки що можливе подання заявки у 2026 році залишається лише припущенням.

На момент написання XRP торгувався на рівні $2,19, що на 0,58% вище за останню добу, і приблизно на 3,7% вище за тиждень.

Ключове завдання XRP — утримати рівень підтримки $2, адже падіння нижче нього може спричинити подальші втрати.

Джерело: Finbold.