close-btn
PaySpaceMagazine

2 криптовалюти, які можуть досягти $100 млрд капіталізації до 2026 року

24.11.2025 10:10
Ольга Деркач

На тлі змін у ринковій динаміці кілька великих криптовалют опинилися на реалістичній дистанції від позначки у $100 млрд ринкової капіталізації

2 криптовалюти, які можуть досягти $100 млрд капіталізації до 2026 року

Фото: chatgpt.com

Посилення фундаментальних показників, зростання популярності та масштабні оновлення протоколів створюють умови для суттєвого подорожчання окремих цифрових активів у міру розвитку всієї екосистеми.

Solana

Поточна вартість Solana становить приблизно $73 млрд, тож для досягнення позначки у $100 млрд їй потрібно зрости приблизно на 38%. Така динаміка виглядає дедалі більш ймовірною з огляду на покращення ключових параметрів мережі.

Наразі Solana готується до оновлення Alpenglow — наймасштабнішої зміни консенсусу в її історії. Нова архітектура обіцяє майже миттєве фінальне підтвердження транзакцій — близько 150 мілісекунд — та значно вищу стійкість завдяки компонентам Votor та Rotor. Реформи вже отримали майже одностайну підтримку валідаторів.

Разом з майбутнім клієнтом Firedancer, який продемонстрував величезну пропускну здатність під час тестів, Solana формує інфраструктуру, здатну витримувати навантаження інституційного масштабу та роботу високочастотних децентралізованих застосунків.

Зростання ролі Solana у токенізації реальних активів, збільшення доходів DApp та поглиблення стейкінгу додатково зміцнюють позитивні очікування.

Цікаве по темі: Кійосакі почав продавати Біткоїн: що відбувається

Після нещодавнього падіння ринку SOL отримує короткострокове полегшення, зрісши на 1,84% за останню добу й торгуючись на рівні $130 на момент написання. Водночас за тиждень актив просів на 7,49%.

Tron

Ринкова капіталізація Tron наразі становить приблизно $26 млрд, тож для досягнення $100 млрд активу потрібно майже потроїтись — збільшитись приблизно на 284%. Попри помітно більшу вимогу до зростання, фундаментальні показники Tron продовжують поліпшуватися, особливо у сфері розрахунків зі стейблкоїнами.

Мережа перетворилася на головну глобальну інфраструктуру для транзакцій USDT, обробляючи більшість переказів стейблкоїнів невеликими сумами завдяки дуже низьким комісіям та високій надійності.

За даними звітів, Tron у середньому обслуговує понад 2,6 млн активних користувачів щодня, причому основна активність припадає на перекази між гаманцями.

Останні зниження комісій, покращення ефективності віртуальної машини та розширення міжланцюгових інтеграцій, зокрема поява нативної підтримки MetaMask, роблять Tron ключовою інфраструктурою для швидких і дешевих цифрових платежів на ринках, що розвиваються.

На момент написання TRX торгувався на рівні $0,27, піднявшись приблизно на 1,14% за добу, хоча за тиждень актив знизився більш ніж на 5%.

Попри сильні фундаментальні показники, обидва активи врешті залежатимуть від загальної динаміки крипторинку, яка й може стати вирішальним чинником на шляху до позначки у $100 млрд.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн $1000 на початку 2025

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу

Mastercard і Polygon замінять адреси криптогаманців простими іменами

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Кійосакі почав продавати Біткоїн: що відбувається 23.11.2025

Кійосакі почав продавати Біткоїн: що відбувається
BlackRock продала 10 000 біткоїнів цього тижня 23.11.2025

BlackRock продала 10 000 біткоїнів цього тижня
Ціна Біткоїна впала до $82 тис, ліквідації наближаються до $2 млрд 21.11.2025

Ціна Біткоїна впала до $82 тис, ліквідації наближаються до $2 млрд
Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу 21.11.2025

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
Кити масово спродують XRP: ціна падає 21.11.2025

Кити масово спродують XRP: ціна падає
Біткоїн тримається в межах $90 тис., але відбувається щось дивне — Джим Крамер 20.11.2025

Біткоїн тримається в межах $90 тис., але відбувається щось дивне — Джим Крамер
Вибір редакції
Всі
Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
ТОП статей 21.11.2025

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
Останні новини
24.11.2025  17:40

НБУ відкликав ліцензії у двох кредитних спілок

 24.11.2025  16:20

Revolut досяг оцінки у $75 млрд

 24.11.2025  15:00

Уряд згортає програму «Національний кешбек»

 24.11.2025  13:40

Скільки транспортного податку сплатили українці у 2025

 24.11.2025  12:30

Скільки «живе» ФОП в Україні — Опендатабот

 24.11.2025  12:05

Ester Holdings: чому чесність і прозорість стали головними цінностями компанії

 24.11.2025  11:20

Кійосакі попереджає про обвал двох секторів через ШІ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.