Mastercard і Polygon замінять адреси криптогаманців простими іменами

Mastercard запускає систему, яка додає рівень ідентифікації до self-custody-інструментів та дозволяє надсилати криптоактиви на верифіковані псевдоніми замість довгих адрес гаманців

Mastercard повідомила у пресрелізі, що компанія обрала мережу Polygon для запуску нової системи, яка дозволить користувачам надсилати криптоактиви на підтверджені імена користувачів, а не на довгі та складні адреси гаманців. Стандарт Mastercard Crypto Credential уніфікує підхід до перевірки блокчейн-адрес, запроваджуючи зрозумілі псевдоніми, що відповідають верифікованим особам.

Ідентифікацію користувачів та видачу таких псевдонімів здійснюватиме компанія Mercuryo, яка спеціалізується на API-рішеннях для криптоплатежів. Після верифікації користувачі зможуть прив’язати свій псевдонім до self-custody-гаманця.

«Механізм працює за принципом застосунків, де користувачі надсилають гроші, використовуючи імена, а не банківські реквізити. Кожному користувачу видається унікальне ім’я, яке можна прив’язати до гаманця. Також можна запросити токен у мережі Polygon, який підтверджує, що гаманець підтримує верифіковані трансфери, і допомагає застосункам правильно маршрутизувати транзакції на основі облікових даних», — пояснюють фахівці.

Довгі та складні адреси криптогаманців давно вважають бар’єром для новачків, тому компанії намагаються спростити досвід користувачів через QR-коди або сервіси, які замінюють складні набори символів простими іменами чи навіть телефонними номерами.

«Спрощуючи адреси гаманців та додаючи повноцінну верифікацію, Mastercard Crypto Credential формує довіру до трансферів цифрових токенів, — сказав Радж Дгамодгаран, виконавчий віцепрезидент напряму блокчейну та цифрових активів у Mastercard. — Поєднання можливостей Mercuryo та Polygon з нашою інфраструктурою робить цифрові активи доступнішими та підкреслює прагнення Mastercard забезпечити безпечний, інтуїтивний та масштабований блокчейн-досвід для користувачів у всьому світі».

Мережа Polygon забезпечить швидку обробку таких переказів із низькими комісіями. У Mastercard зазначили, що її пропускна здатність достатня, щоб підтримувати масштаб реальних платежів.

