Revolut та Trust Wallet запускають миттєву купівлю криптовалют у ЄС

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut та криптогаманець Trust Wallet від Binance об’єдналися, щоб суттєво спростити купівлю криптовалют у Європі

У фокусі — швидкість операцій та повний контроль користувачів над своїми активами. Нова інтеграція дає змогу миттєво купувати криптовалюту за допомогою різних платіжних методів, зокрема RevolutPay, дебетових і кредитних карток, а також банківських переказів.

Ключова ідея партнерства — самостійне зберігання активів. Користувачам не потрібно поповнювати рахунок на централізованій біржі: придбана криптовалюта одразу надходить у Trust Wallet, самокастодіальний гаманець із понад 220 млн користувачів. Від моменту покупки людина має повний контроль над своїми коштами.

Цікаве по темі: Revolut додав підтримку Solana

Нульові комісії підживлюють експансію в Європі

Користувачі в країнах Європейського Союзу тепер можуть миттєво поповнювати свої гаманці, а в окремих випадках — робити це взагалі без комісій. Запуск відбувається на тлі того, що Revolut, який нещодавно досяг оцінки $75 млрд, пришвидшує свій рух у бік цифрових активів.

Також нещодавно Revolut отримав ліцензію MiCA. Це дало компанії необхідний регуляторний дозвіл, аби надавати криптопослуги по всій території Європейського економічного простору. На старті партнерство підтримує п’ять основних активів: Біткоїн, Ethereum, Solana, USDC та USDT. Надалі список обіцяють розширити.

Нагадаємо, що Revolut запустив Street Mode, щоб ускладнити крадіям переказ грошей із вкраденого телефона. Її суть проста: користувач сам позначає «безпечні місця» — наприклад, дім. Коли ви перебуваєте в такій локації, перекази працюють як зазвичай. А от якщо ви в місці, яке не позначене як безпечне, Revolut вмикає додатковий захист: будь-який переказ затримується на одну годину, а система може попросити додатково підтвердити особу. Ідея в тому, щоб навіть із розблокованим телефоном у крадія було менше шансів швидко вивести гроші.

Джерело: TipRanks.