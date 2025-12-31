Створено сервіс екстреної допомоги, який працюватиме без мобільного зв’язку

Міністерство внутрішніх справ розробило офіційний сервіс екстреної допомоги 112 Ukraine, який може працювати навіть без мобільного зв’язку

Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає ІА «Ре-Інформ».

Зазначається, що у критичній ситуації потрібно зателефонувати через застосунок і оператор 112 сам оцінить ситуацію і спрямує на місце рятувальників, поліцію, бригаду швидкої допомоги або аварійну газову службу.

Головна особливість сервісу — здатність працювати без звичного мобільного сигналу. Застосунок стане незамінним помічником у таких випадках:

ви перебуваєте в укритті чи підвалі, де є лише Wi-Fi;

у вашому районі нестабільне покриття мережі;

сталися масштабні аварії на вежах стільникового зв’язку.

Щоб сервіс спрацював миттєво у критичний момент, обов’язково потрібно завантажити його і пройти авторизацію заздалегідь. Це можуть зробити власники смартфонів як на операційній системі iOS, так і на Android.

За свої дані хвилюватися не варто, адже:

система відповідає найвищим державним стандартам кібербезпеки;

усі персональні дані надійно захищені шифруванням;

дані використовуються виключно для обробки екстрених викликів.

Нагадаємо, що у прифронтових громадах працюватимуть мобільні підрозділи сервісів МВС.

