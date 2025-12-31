Створено сервіс екстреної допомоги, який працюватиме без мобільного зв’язку

Міністерство внутрішніх справ розробило офіційний сервіс екстреної допомоги 112 Ukraine, який може працювати навіть без мобільного зв’язку
Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає ІА «Ре-Інформ».
Зазначається, що у критичній ситуації потрібно зателефонувати через застосунок і оператор 112 сам оцінить ситуацію і спрямує на місце рятувальників, поліцію, бригаду швидкої допомоги або аварійну газову службу.
Головна особливість сервісу — здатність працювати без звичного мобільного сигналу. Застосунок стане незамінним помічником у таких випадках:
- ви перебуваєте в укритті чи підвалі, де є лише Wi-Fi;
- у вашому районі нестабільне покриття мережі;
- сталися масштабні аварії на вежах стільникового зв’язку.
Щоб сервіс спрацював миттєво у критичний момент, обов’язково потрібно завантажити його і пройти авторизацію заздалегідь. Це можуть зробити власники смартфонів як на операційній системі iOS, так і на Android.
За свої дані хвилюватися не варто, адже:
- система відповідає найвищим державним стандартам кібербезпеки;
- усі персональні дані надійно захищені шифруванням;
- дані використовуються виключно для обробки екстрених викликів.
Нагадаємо, що у прифронтових громадах працюватимуть мобільні підрозділи сервісів МВС.
