close-btn
PaySpaceMagazine

У Дії запускається бета-тестування нових категорій міжнародного Реєстру збитків

20.12.2025 13:00
Микола Деркач

Український бізнес, держустанови та комунальні підприємства зможуть зафіксувати збитки від війни через Дію — сервіс запускає бета-тест нових категорій для міжнародного Реєстру збитків. Це має спростити документування зруйнованих об’єктів та втрачених активів

У Дії запускається бета-тестування нових категорій міжнародного Реєстру збитків

Фото: freepik.com

«Станьте першими, хто зафіксує руйнування бізнесу та держави від війни, у  міжнародному Реєстрі збитків, — йдеться у повідомленні пресслужби Дії. — Країна-агресор повинна відповісти за все, що зруйнувала: заводи, ТЕЦ, електростанції, склади, торгові центри, обладнання. Саме тому важливо вже зараз зафіксувати збитки в міжнародному Реєстрі збитків — це основа для майбутніх репарацій».

Невдовзі бізнеси, державні установи та комунальні підприємства, які постраждали від агресії після 24 лютого 2022 року, зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через портал Дія.

А зараз запускається запис на бета-тест нових категорій:

  • 1, C1.1 «Пошкодження або знищення критичної інфраструктури»;
  • 2, C1.2 «Пошкодження або знищення не критичної інфраструктури»;
  • 1 «Пошкодження, знищення або втрата активів».

Частина інформації підтягнеться з реєстрів автоматично, іншу — необхідно буде надати самостійно. Тому підготуйте заздалегідь:

  1. Інформацію про пошкоджені та зруйновані об’єкти.
  2. Інформацію про завдані збитки та їх оцінку.
  3. Інформацію про події, в результаті яких завдано збитків.
  4. Інші докази, які вважаєте важливими для заяви.

Читайте також: Скільки проваджень відкрила Податкова проти бізнесу — Опендатабот

Фіксуйте наслідки війни, документуйте правду і наблизьте справедливість.

Долучайтеся до тестування через Дію, деталі за посиланням.

Послугу в Дії реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України. Розвиток сервісу здійснюється в межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev, та швейцарсько-українською Програмою EGAP. Партнер проєкту UK DIGIT та виконавець програми EGAP — Фонд Східна Європа.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці ще можуть повернути частину сплачених податків за 2024 рік — ДПСУ

Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

Скільки податків надійшло до бюджету у 2025 — Податкова

Рубрики: Війна з РосієюДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Німецька компанія Infineon Technologies стала резидентом Дія.City 18.12.2025

Німецька компанія Infineon Technologies стала резидентом Дія.City
У застосунку Дія з’явилася нова військова облігація 14.12.2025

У застосунку Дія з’явилася нова військова облігація
Уряд дозволив оформляти ДТП через Дію 11.12.2025

Уряд дозволив оформляти ДТП через Дію
Що спільного в резидентів Дія.City та які в них доходи 10.12.2025

Що спільного в резидентів Дія.City та які в них доходи
У Дії з’явилася нова функція 03.12.2025

У Дії з’явилася нова функція
У Дії запустили житловий ваучер на 2 млн грн 02.12.2025

У Дії запустили житловий ваучер на 2 млн грн
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  14:30

XRP втратив $19 млрд ринкової капіталізації

 Сьогодні  13:00

У Дії запускається бета-тестування нових категорій міжнародного Реєстру збитків

 Сьогодні  11:30

Український стартап Crosscheck залучив $220 тис. інвестицій

 Сьогодні  10:00

Податкова нагадала про дедлайни сплати податків за 2025 рік

 19.12.2025  20:30

Видатки з держбюджету в листопаді перевищили 374 млрд грн: куди пішли гроші

 19.12.2025  19:30

Скільки могла б коштувати акція OpenAI під час IPO

 19.12.2025  18:20

Укргазбанк (UGB) надав перші кредити з данською гарантією та грантовою підтримкою EIFO

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.