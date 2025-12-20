У Дії запускається бета-тестування нових категорій міжнародного Реєстру збитків

Український бізнес, держустанови та комунальні підприємства зможуть зафіксувати збитки від війни через Дію — сервіс запускає бета-тест нових категорій для міжнародного Реєстру збитків. Це має спростити документування зруйнованих об’єктів та втрачених активів

«Станьте першими, хто зафіксує руйнування бізнесу та держави від війни, у міжнародному Реєстрі збитків, — йдеться у повідомленні пресслужби Дії. — Країна-агресор повинна відповісти за все, що зруйнувала: заводи, ТЕЦ, електростанції, склади, торгові центри, обладнання. Саме тому важливо вже зараз зафіксувати збитки в міжнародному Реєстрі збитків — це основа для майбутніх репарацій».

Невдовзі бізнеси, державні установи та комунальні підприємства, які постраждали від агресії після 24 лютого 2022 року, зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через портал Дія.

А зараз запускається запис на бета-тест нових категорій:

1, C1.1 «Пошкодження або знищення критичної інфраструктури»;

2, C1.2 «Пошкодження або знищення не критичної інфраструктури»;

1 «Пошкодження, знищення або втрата активів».

Частина інформації підтягнеться з реєстрів автоматично, іншу — необхідно буде надати самостійно. Тому підготуйте заздалегідь:

Інформацію про пошкоджені та зруйновані об’єкти. Інформацію про завдані збитки та їх оцінку. Інформацію про події, в результаті яких завдано збитків. Інші докази, які вважаєте важливими для заяви.

Читайте також: Скільки проваджень відкрила Податкова проти бізнесу — Опендатабот

Фіксуйте наслідки війни, документуйте правду і наблизьте справедливість.

Долучайтеся до тестування через Дію, деталі за посиланням.

Послугу в Дії реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України. Розвиток сервісу здійснюється в межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev, та швейцарсько-українською Програмою EGAP. Партнер проєкту UK DIGIT та виконавець програми EGAP — Фонд Східна Європа.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці ще можуть повернути частину сплачених податків за 2024 рік — ДПСУ

Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

Скільки податків надійшло до бюджету у 2025 — Податкова