Google оновлює Maps: ШІ-пошук місць і нова 3D-навігація

Компанія оголосила про масштабне оновлення Google Maps, інтегрувавши у сервіс свої моделі штучного інтелекту Gemini. Фахівці представили дві ключові функції — Ask Maps для пошуку місць через розмову та Immersive Navigation, що суттєво змінює навігацію під час поїздок

Про це йдеться у Google Blog.

Ask Maps: пошук місць через діалог

Нова функція Ask Maps дозволяє ставити складні запитання про реальні місця у форматі звичайної розмови. Наприклад, користувач може запитати, де зарядити телефон без черг або знайти освітлений тенісний корт для гри ввечері.

Раніше для такого пошуку потрібно було переглядати багато сайтів і відгуків. Тепер достатньо натиснути кнопку Ask Maps — сервіс сформує відповідь і покаже карту з відповідними варіантами.

Система використовує актуальні дані Google Maps та персоналізує рекомендації на основі попередніх пошуків і збережених місць. Якщо користувач планує подорож, він може попросити поради щодо зупинок на маршруті — сервіс покаже напрямки, орієнтовний час у дорозі та рекомендації від інших людей.

Для цього Maps аналізує інформацію більш ніж про 300 млн місць у світі, включно з відгуками від понад 500 млн учасників спільноти.

Після вибору локації користувач може одразу забронювати ресторан, зберегти місце у списку або поділитися ним із друзями. Також доступний швидкий перехід до маршруту.

Функція Ask Maps почала поступово з’являтися у США та Індії на Android та iOS. Версія для комп’ютерів з’явиться пізніше.

Immersive Navigation: найбільше оновлення навігації за 10 років

Google також представила Immersive Navigation — найбільше оновлення навігації в Maps за останнє десятиліття.

Тепер карта відображається у деталізованому 3D-режимі, де видно будівлі, естакади та рельєф місцевості. Сервіс підсвічує важливі елементи дороги — смуги руху, пішохідні переходи, світлофори та знаки зупинки — щоб водіям було простіше орієнтуватися.

Gemini аналізує зображення Street View та аерофото, щоб показувати реалістичну картину маршруту та важливі орієнтири.

Окрім візуальних змін, оновлення додає кілька нових функцій. Карта показує ширший огляд маршруту, а інтелектуальний зум дозволяє заздалегідь побачити складні повороти або зміну смуг. Голосові підказки стали більш природними.

Maps також пояснює різницю між альтернативними маршрутами — наприклад, коли один шлях швидший, але платний, а інший довший, проте без заторів.

Перед прибуттям користувачі можуть переглянути місце призначення через Street View та отримати підказки щодо паркування. Коли автомобіль наближається до пункту призначення, Maps підсвічує вхід до будівлі, парковку та потрібний бік вулиці.

Immersive Navigation почала розгортатися у США, а згодом стане доступною на Android, iOS, CarPlay, Android Auto та автомобілях із вбудованими сервісами Google.

Поєднання моделей Gemini та глобальної картографічної бази Google відкриває нові можливості для пошуку місць і навігації у повсякденному житті.

Нагадаємо, що компанія Google анонсувала Gemini 3.1 Pro — нову флагманську модель штучного інтелекту. У компанії заявляють, що оновлення забезпечує вищий рівень інтелектуальності та розширений функціонал для виконання складних завдань.

