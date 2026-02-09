Пошуковий інтерес до криптовалют в Google біля річного мінімуму

Світовий обсяг пошукових запитів у Google за словом crypto тримається поблизу найнижчих значень за останній рік. Це відображає слабкі настрої інвесторів на тлі широкого падіння ринків, яке скоротило сукупну капіталізацію крипторинку з історичного максимуму понад $4,2 трлн до приблизно $2,4 трлн

На момент написання глобальний показник пошукового інтересу до crypto становить 30 зі 100, де 100 означає найвищий рівень інтересу. Востаннє значення 100 фіксували у серпні 2025 року — паралельно з піком капіталізації. Мінімум за 12 місяців становить 24.

У США динаміка була схожою: показник сягнув 100 у липні й опустився нижче 37 у січні. Водночас американські дані розійшлися зі світовими: у перший тиждень лютого показник знову підскочив до 56.

Річний мінімум у США — 32. Його зафіксували під час обвалу ринку у квітні 2025 року, який посилили тарифні політики президента США Дональда Трампа.

Обсяги торгів на крипторинку також різко впали: загальний добовий обсяг знизився з піку понад $153 млрд 14 січня до приблизно $87,5 млрд 8 лютого.

Дані про пошуковий інтерес у Google часто використовують як індикатор настроїв інвесторів. Вони також узгоджуються з іншими метриками, зокрема з Crypto Fear & Greed Index — ринковим індикатором, що вимірює «настрої натовпу».

Настрої інвесторів різко погіршуються, а Fear & Greed Index падає до рекордних мінімумів

Crypto Fear & Greed Index 5 лютого опустився до рекордного мінімуму 5, а до 8 лютого піднявся до 8, за даними CoinMarketCap. Втім обидва значення все одно сигналізують про «екстремальний страх» на ринку.

Зараз настрої криптоінвесторів перебувають на рівнях, які спостерігалися після краху екосистеми Terra та її стейблкоїна з прив’язкою до долара у 2022 році.

Падіння Terra стало шоком для криптоіндустрії й запустило хвилю каскадних ліквідацій, що прискорили ведмежий ринок 2022 року.

Наразі інвестори шукають у соцмережах сигнали, що крипторинок досяг «дна», аби вчасно зайти в позиції.

«Настрої натовпу різко «ведмежі». Співвідношення позитивних і негативних коментарів обвалилося, а кількість негативних досягла найвищого рівня з 1 грудня», — йдеться в аналізі платформи Santiment.

Джерело: Cointelegraph.