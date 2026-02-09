Кити скуповують ці криптовалюти на тлі обвалу ринку

У тиждень, коли криптовалютний ринок пережив одну з найжорсткіших просадок, кити, схоже, вирішили скористатися моментом і почали накопичувати кілька активів

На цьому тлі ончейн-дані свідчать, що таємничі кити активно скуповують Біткоїн і Ethereum, що може вказувати на їхню впевненість у потенційному відновленні.

Деталі угод показують, що два щойно створені гаманці здійснили масштабні виведення коштів з Binance. Біткоїн-гаманець, позначений як 17oiCa, отримав приблизно 3 500 BTC загальною вартістю близько $249 млн через кілька переказів: 714,325 BTC на $50,05 млн, 2 156 BTC на $151,21 млн, 630,001 BTC на $44,42 млн, а також невеликий переказ 0,009999 BTC на $693,87.

Паралельно Ethereum-гаманець накопичив 30 000 ETH на суму приблизно $63 млн, зокрема 20 000 ETH на $42,02 млн і 10 000 ETH на $20,98 млн.

Ці виведення узгоджуються з ширшим трендом накопичення китами, який спостерігали на початку лютого 2026 року. Повідомляється про значні покупки Біткоїна в різних групах власників після різкої капітуляції: упродовж останніх сесій окремі учасники додавали тисячі BTC, тоді як роздрібний тиск продажів послабився.

Ethereum демонструє ще агресивніші рухи: кити виводили сотні тисяч ETH з бірж, зокрема Binance, Kraken та інших, що знизило біржові резерви до мінімумів за кілька років.

Великі адреси розвернулися від попереднього розпродажу до активних покупок, у тому числі через скоординовані перекази у гаманці самозберігання під час просадки.

Вплив на ціни

Виводячи великі обсяги з бірж, такі власники зменшують пропозицію, доступну для торгівлі. Це допомагає стабілізувати ціну, обмежувати ризик подальшого падіння та створювати дефіцит, який підтримує відскоки. Це вже сприяло швидкому відновленню Біткоїна від тижневого мінімуму і може відкрити шлях до тесту рівня $75 000 і вище, якщо покращаться імпульс і настрої.

Для Ethereum падіння біржових резервів підсилює наратив дефіциту, особливо в сегменті DeFi, і може дати сильніший апсайд, якщо повернеться інституційний інтерес або відновляться історії про зростання через адопцію.

Попри те, що ризики низької ліквідності, скорочення кредитного плеча та макротиску зберігаються, подібне накопичення часто позначає переломні моменти циклу: активи переходять від панічних продавців до довгострокових власників і поступово відновлюється довіра ринку.

Аналіз ціни Біткоїна та Ethereum

Зокрема, Біткоїн відскочив від мінімумів поблизу $60 000 на початку тижня, а в окремі сесії ціна сягала $71 000.

На момент написання перша цифрова валюта оцінювалася в $70 624, піднявшись майже на 2% за останні 24 години, хоча в тижневому вимірі актив усе ще знижується майже на 8%.

Ethereum також помірно відновився і торгувався на рівні $2 076, додавши 0,16% за день. Водночас за останні сім днів ETH усе ще в мінусі майже на 7%.

Джерело: Finbold.