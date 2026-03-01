close-btn
Інвестиції в ОВДП стрімко зростають — Мінфін

01.03.2026 14:30
Микола Деркач

Українці продовжують нарощувати інвестиції в державні облігації: вкладення за рік зросли більш ніж на 50%

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Зазначається, що у лютому Міністерство фінансів України провело 12 аукціонів і залучило до державного бюджету 56,7 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність становила 14,3% річних у гривні, 3,14% — у доларах США та 3,8% — у євро

Станом на 27 лютого 2026 року в обігу перебувають державні облігації на понад 2 трлн грн. Найбільшу частку портфеля утримують комерційні банки — 47,86%, далі Національний банк України — 33,09%. Частки інших інвесторів: юридичні особи — 10,95%, фізичні особи — 6,07%, страхові компанії — 1,19%, нерезиденти — 0,81%, територіальні громади — 0,02%.

Попит з боку українців і бізнесу зростає. У лютому 2026 року вкладення юридичних осіб в ОВДП були на 17,9% більшими, ніж у лютому минулого року, а фізичних осіб — більш ніж на 50%. Наразі громадяни України тримають понад 121,85 млрд грн у державних цінних паперах, юридичні особи — понад 219,93 млрд грн.

Читайте також: Скільки переказів здійснили українці у 2025 — НБУ

У січні Мінфін також провів switch-аукціон ОВДП. Попит становив 10 млрд грн. Інвесторам було запропоновано обміняти облігації з погашенням 18 березня 2026 року на папери з погашенням 7 березня 2029 року (строк обігу — 3 роки). У результаті облігації з коротшим строком погашення були анульовані, що дозволило зменшити боргове навантаження державного бюджету поточного року.

Нагадаємо: у 2025 році через аукціони ОВДП до бюджету залучено близько 570 млрд грн. В умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП є другим за обсягом джерелом фінансування після зовнішніх запозичень. У 2026 році Мінфін планує залучити через ОВДП до 420 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення через внутрішні запозичення залучено понад 2,1 трлн грн.

Придбати військові облігації може кожен — у застосунку «Дія», у банках або через брокерів. Номінальна вартість — 1 000 грн / 1 000 дол. США / 1 000 євро.

Фото: t.me/MOF_ua

Рубрики: АналітикаГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
