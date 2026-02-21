close-btn
3 дивідендні ETF, які можна купити за $1 000

21.02.2026 11:30
Ольга Деркач

Дивідендні біржові фонди (ETF) стають дедалі популярнішим інструментом для інвесторів, які шукають пасивний дохід і ліквідність

3 дивідендні ETF, які можна купити за $1 000

Фото: freepik.com

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)

Vanguard High Dividend Yield ETF відстежує індекс FTSE High Dividend Yield Index, який формують із широкого набору американських компаній, що виплачують дивіденди.

Фонд оцінює очікувану дивідендну дохідність кожної акції на наступні 12 місяців, і до портфеля потрапляє верхня половина компаній із найвищою дохідністю. Зараз його дивідендна дохідність становить близько 2,3%.

Це не надто агресивна стратегія з погляду доходу. Її головна перевага — простий і зрозумілий підхід, який націлений на дохідність вище середньої без надмірного ризику.

Крім того, завдяки понад 500 позиціям фонд зменшує ризик концентрації, а його комісія (expense ratio) 0,04% — одна з найнижчих у категорії.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (FGQD)

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF прагне відтворювати результати індексу Fidelity Global Quality Income Index. Відповідно, індекс зосереджується на дивідендних компаніях великої та середньої капіталізації. Зараз дохідність фонду становить 2,14%.

Цікаве по темі: Крипторинок падає: 4 альтернативні інвестиції на 2026

Щоб відібрати найкращі компанії, оцінюють такі показники, як маржа вільного грошового потоку, рентабельність інвестованого капіталу та стабільність вільного грошового потоку. Мета — визначити компанії, здатні підтримувати та збільшувати дивіденди з часом, і в підсумку до індексу потрапляють лише найвищодохідніші акції.

FGQD має сукупний показник витрат (TER) 0,40% на рік, а стратегія повної реплікації означає, що фонд утримує всі складові індексу, щоб максимально точно відтворювати його динаміку. Дивіденди, отримані портфелем, розподіляються інвесторам щоквартально.

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)

Третій варіант — JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) — використовує дещо інший підхід. Замість того щоб просто тримати акції з високими дивідендами, фонд формує портфель із понад 100 акцій із низькою волатильністю та відносно привабливим співвідношенням ризику й прибутковості. Зараз така стратегія дає дохідність близько 7%.

У межах стратегії covered call частину потенційного зростання ціни акцій фонд «обмінює» на премію від опціонів. Тому JEPI насамперед зацікавить інвесторів, які орієнтуються на стабільний грошовий потік, а не на поєднання зростання й дивідендів.

Також через низьку волатильність своїх активів цей дивідендний фонд зазвичай стійкіший під час економічних спадів, оскільки спирається на сильні фундаментальні показники. Тож, хоча його профіль ризику й прибутковості відрізняється від більш традиційних дивідендних ETF, саме ця відмінність може бути перевагою, роблячи JEPI корисним інструментом для диверсифікації.

Джерело: Finbold.

