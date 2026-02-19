Воррен Баффетт розпродав акції Amazon на $1,7 млрд

Berkshire Hathaway Воррена Баффетта подала свій найсвіжіший звіт 13-F, розкривши кілька цікавих змін у портфелі

Найгучнішою новиною стало приголомшливе скорочення частки в Amazon на 77%: компанія продала 7,7 млн акцій лідера e-commerce, які оцінювалися майже в $1,7 млрд.

Berkshire уперше зайшла в Amazon у 2019 році, і через сім років парадигма, схоже, знову змінюється: Оракул з Омахи, ймовірно, повертається до секторів, яким давно віддавав перевагу, зокрема медіа.

Зокрема, звіт показав, що колишній CEO Berkshire відкрив нову позицію в New York Times, придбавши 5 млн акцій, що оцінюється приблизно у $352 млн. Після розкриття Баффеттом цієї інформації акції видавця зросли приблизно на 10%, оскільки інвестори відреагували на його заяву.

Цікаве по темі: Найбільший обвал фондового ринку в історії неминучий — Кійосакі

Чому Воррен Баффетт розпродає Amazon

Хоча скорочення частки в Amazon було найпомітнішим, це не поодинокий випадок. Наприклад, нинішній голова Berkshire зменшив свою частку в Apple до позиції на 1,5%, що додатково підкреслює відхід від великих технологічних імен.

Як згадувалося, цей зсув натякає на повернення до класичних інвестицій Баффетта — бізнесів, здатних витримувати економічну турбулентність. На це вказує й те, що Berkshire збільшила частку в Chubb, стабільній страховій компанії, та Chevron, що може свідчити про впевненість у перспективах енергетичних рішень.

Так само Berkshire погодилася придбати нафтохімічний бізнес Occidental Petroleum Corp. за $9,7 млрд і сформувала позицію в Google на $5,6 млрд. Відповідно, можна припустити, що конгломерат просто коригує стратегію, намагаючись зміцнити позиції напередодні потенційного економічного спаду.

Нагадаємо, що мільярдер-інвестор Рей Даліо розкрив свіжі зміни у своїх портфельних позиціях в акціях у найновішому звіті 13F за квартал, що завершився 31 грудня 2025 року. Огляд документа показує помірне зростання загальної експозиції та помітні перестановки серед найбільших позицій Bridgewater Associates.

Джерело: Finbold.