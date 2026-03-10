Обвал ринку у 2026 році очолить BlackRock — Кійосакі

Автор бестселера з особистих фінансів Роберт Кійосакі не лише повторив своє попередження про неминучу масштабну фінансову кризу, а й назвав компанію BlackRock ймовірною «першою доміною», яка впаде

Зокрема, автор книги «Багатий тато, бідний тато» нагадав про своє старе інтерв’ю з ведучим CNN Вулфом Бліцером, у якому він передбачив банкрутство Lehman Brothers.

Кійосакі підкреслив, що зробив цей прогноз за кілька днів до краху банку. Після цього він заявив, що подібна доля може чекати й BlackRock.

«Тому що причину кризи 2008 року — Великої фінансової кризи — так і не усунули. Наступний обвал може бути лише масштабнішим. У 2008 році я був у програмі Вулфа Бліцера на CNN і прогнозував крах Lehman Brothers, який стався через кілька днів. Перевірте це. У 2026 році обвал очолить схема Понці у сфері приватного кредитування BlackRock», — сказав Кійосакі.

Чому BlackRock — це «новий Lehman Brothers», за словами Роберта Кійосакі

Те, що Кійосакі у своєму дописі написав «Black Rocks» замість BlackRock або BLK, може викликати питання щодо того, чи справді він мав на увазі саме фінансового гіганта. Втім, контекст дає підстави припускати, що йдеться саме про нього.

Зокрема, 6 березня бізнес BlackRock — який Кійосакі назвав «схемою Понці у приватному кредитуванні» — зазнав репутаційного удару після того, як компанія запровадила обмеження на виведення коштів із свого основного боргового фонду.

Таке рішення було ухвалене після різкого зростання кількості заявок на викуп інвестицій. Це могло бути спричинено як тривалою кризою на ринку приватного кредитування, так і зростанням невизначеності через кризу постачання нафти, що виникла на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Що Роберт Кійосакі радить робити перед можливим обвалом

У своєму типовому стилі Роберт Кійосакі також дав поради своїм підписникам, як уникнути наслідків «найбільшого обвалу фондового ринку в історії», який, за його словами, може знищити пенсійні накопичення по всьому світу.

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» знову заявив, що рекомендує інвестувати у криптовалюти — зокрема Біткоїн та Ethereum — а також у товари: золото, срібло і, як менш поширену рекомендацію, партнерства в нафтових проєктах.

Окремо у своєму дописі Кійосакі закликав купувати так зване «junk silver» — дешеві срібні монети з невисокою колекційною вартістю. Пізніше він уточнив, що має на увазі «справжнє дешеве срібло — монети номіналом 10 та 25 центів».

Чому Роберт Кійосакі може помилятися щодо BlackRock

Водночас варто зазначити, що сам Кійосакі, попри різкий тон допису, визнав: він не впевнений, що криза, спричинена можливим крахом BlackRock, справді станеться.

«Сподіваюся, що помиляюся. Але якщо і коли BlackRock впаде — це буде швидко й руйнівно. Пенсійні заощадження покоління бебі-бумерів по всьому світу будуть знищені, тому що світ загруз у боргах, які не може повернути», — написав автор.

Останніми роками Роберт Кійосакі дедалі частіше стикається з критикою через свою звичку регулярно — іноді щотижня або щомісяця — прогнозувати неминучі катастрофічні обвали ринку, які поки що так і не відбулися.

Джерело: Finbold.