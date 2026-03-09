close-btn
Nasdaq та Kraken запустять торгівлю токенізованими акціями

09.03.2026 20:00
Ольга Деркач

Американська біржа Nasdaq планує запустити нову модель торгівлі токенізованими акціями у партнерстві з материнською компанією криптобіржі Kraken — Payward. Ініціатива має на меті інтегрувати традиційні фондові ринки з блокчейн-інфраструктурою та створити умови для обігу токенізованих цінних паперів

Фото: freepik.com

Згідно з планом, публічні компанії отримають більше контролю над своїми акціями у токенізованій формі. Йдеться про управління корпоративними діями, голосуванням акціонерів за довіреністю (proxy), а також інші елементи корпоративного управління.

Ініціатива стала продовженням пропозиції щодо токенізації, яку Nasdaq подала до Комісії з цінних паперів і бірж США у вересні 2025 року. У документі зазначалося, що біржа планує дозволити торгівлю акціями на своїх майданчиках із розрахунками у токенізованій формі через Depository Trust & Clearing Corp.

Payward розробить спеціальний шлюз, який дозволить переміщувати токенізовані акції між регульованими ринками та блокчейн-мережами.

«Наше партнерство з Nasdaq допомагає створити рівень ліквідності та застосунки, необхідні для того, щоб токенізовані акції могли працювати в глобальній ринковій структурі, що функціонує безперервно», — заявив співгенеральний директор Payward і Kraken Арджун Сеті.

Окремо Nasdaq повідомила про партнерство з платформою Seturion, яку створила Boerse Stuttgart Group. Європейські торгові майданчики біржі підключаться до цієї системи для торгівлі токенізованими цінними паперами, розрахунки за якими здійснюватимуться через платформу.

Розвиток токенізації набирає обертів і серед інших бірж. Раніше Нью-Йоркська фондова біржа повідомила, що працює над власним майданчиком на базі блокчейн-технології, який дозволить торгувати токенізованими акціями та біржовими фондами цілодобово.

Джерело: Bloomberg.

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовиниТехнології
