НБУ підкріпить каси банків готівковою іноземною валютою

09.03.2026 19:20
Микола Деркач

Нацбанк України ухвалив рішення про проведення 9 березня 2026 року операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність банків на належному рівні для задоволення потреб українців, — зазначається у повідомленні. — Наразі ситуація з готівковою валютою на валютному ринку є стабільною. Банки мають достатній запас готівкової валюти – обсяг її середньоденних залишків у банківських касах відповідає минулорічному показнику».

Водночас незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини може спричинити ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону.

З огляду на це Національний банк за необхідності здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.

Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи в готівковій валютній ліквідності.

Загалом ситуація на валютному ринку є стійкою. За режиму керованої гнучкості курс рухається в обидва боки, реагуючи на зміни в балансі між попитом та пропозицією валюти.

Читайте також: Кого та на скільки оштрафував НБУ в січні 2026

Так, цього тижня на котирування та очікування ринку вплинули як зовнішні, так і внутрішні ситуативні чинники.

  • По-перше, активізація бойових дій на Близькому Сході посилила волатильність на світових товарних та фінансових ринках.
  • По-друге, на початку тижня та місяця традиційно зростає чистий попит на валюту.

Це пов’язано з тим, що банки купують валюту для покриття операцій з картками та з готівкою після вихідних, а також з оновленням лімітів на онлайн-купівлю валюти населенням та перерахування дивідендів бізнесом.

У міру вичерпання цих чинників баланс на ринку поліпшується, відповідно змінюється й курсова динаміка.

Національний банк уважно стежить за ситуацією і згладжуватиме надмірні курсові коливання. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для підтримання стійкості валютного ринку.

Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

