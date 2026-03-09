НБУ підкріпить каси банків готівковою іноземною валютою

Нацбанк України ухвалив рішення про проведення 9 березня 2026 року операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність банків на належному рівні для задоволення потреб українців, — зазначається у повідомленні. — Наразі ситуація з готівковою валютою на валютному ринку є стабільною. Банки мають достатній запас готівкової валюти – обсяг її середньоденних залишків у банківських касах відповідає минулорічному показнику».

Водночас незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини може спричинити ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону.

З огляду на це Національний банк за необхідності здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.

Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи в готівковій валютній ліквідності.

Загалом ситуація на валютному ринку є стійкою. За режиму керованої гнучкості курс рухається в обидва боки, реагуючи на зміни в балансі між попитом та пропозицією валюти.

Так, цього тижня на котирування та очікування ринку вплинули як зовнішні, так і внутрішні ситуативні чинники.

По-перше, активізація бойових дій на Близькому Сході посилила волатильність на світових товарних та фінансових ринках.

По-друге, на початку тижня та місяця традиційно зростає чистий попит на валюту.

Це пов’язано з тим, що банки купують валюту для покриття операцій з картками та з готівкою після вихідних, а також з оновленням лімітів на онлайн-купівлю валюти населенням та перерахування дивідендів бізнесом.

У міру вичерпання цих чинників баланс на ринку поліпшується, відповідно змінюється й курсова динаміка.

Національний банк уважно стежить за ситуацією і згладжуватиме надмірні курсові коливання. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для підтримання стійкості валютного ринку.

Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

