В Угорщині захопили дві інкасаторські машини Ощадбанку — коментар НБУ

Ощадбанк заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських машин та цінностей в Угорщині. Нацбанк України прокоментував ситуацію

«5 березня 2026 року, два автомобіля інкасаторської служби Ощадбанку, які супроводжувались 7 співробітниками бригади інкасації, були безпідставно затримані в Угорщині при здійсненні регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна», — йдеться у повідомленні Ощадбанку.

Зазначається, що відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі Ощадбанку наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місце перебування автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.

Місцеперебування співробітників Ощадбанку наразі невідоме.

«Перевезення коштів і цінностей здійснювалось Ощадбанком в межах та на виконання міжнародної угоди з Райффазен Банк, Австрія. Вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур. Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 млн дол США, 35 млн євро, 9 кг золота, — зазначають у пресслужбі банку. — Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України».

Керівництво банку перебуває у контакті з МЗС України та правоохоронними відомствами з метою координації подальших дій.

Заява Національного банку України щодо захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади інкасації на території Угорщини

«Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу», — йдеться у повідомленні НБУ.

