Зростання Біткоїна може виявитися тимчасовим — криптоексперт

Ціна Біткоїна піднялася з $63 500 до локального максимуму $74 123, однак це відновлення може бути лише короткочасним. Таку думку висловив співзасновник криптобіржі BitMEX Артур Хейз

За його словами, протягом останнього року динаміка BTC майже повторювала фрактальний патерн основних американських індексів, пов’язаних із сектором Software-as-a-Service (SaaS).

Хейз також звернув увагу на історичну кореляцію ціни Біткоїна з iShares Expanded Tech-Software Sector ETF та індексом Nasdaq-100. Саме ця подібність, на його думку, може свідчити про ризик короткочасного відскоку перед подальшим падінням.

Покупців Біткоїна попереджають про можливу «бичачу пастку»

Ончейн-дані свідчать, що великі власники Біткоїна — так звані кити та акули — вже перейшли до активного накопичення.

Крім того, відкритий інтерес (Open Interest) на ринку BTC за останні два дні зріс із $44 млрд до приблизно $49,8 млрд. Це може свідчити про новий приплив капіталу на ринки деривативів та ф’ючерсів.

Водночас ставка фінансування Біткоїна під час поточного відновлення стала позитивною, що зазвичай сигналізує про зростання оптимізму серед трейдерів деривативів.

Попри це, Хейз попередив інвесторів про ризик ще однієї хвилі капітуляції перед тим, як сформується остаточне дно ведмежого ринку.

«Ми ще не вийшли з небезпечної зони. Будьте терплячими», — зазначив співзасновник BitMEX.

Що далі для ціни BTC

Останніми днями ідея можливої «бичачої пастки» для Біткоїна дедалі частіше з’являється в коментарях ринкових аналітиків.

Після криптовалютного обвалу 11 жовтня 2025 року, який призвів до ліквідації позицій трейдерів із кредитним плечем на понад $19 млрд, ціна BTC фактично перебуває у фазі макроринку, схожій на ситуацію 2022 року.

Водночас деякі аналітики очікують імовірного зміцнення Біткоїна. Генеральний директор Into the Cryptoverse Бенджамін Коуен вважає, що геополітична напруженість на Близькому Сході може підтримати попит на BTC.

Інша частина прихильників зростання Біткоїна припускає, що незабаром може початися перетікання капіталу із золота, яке нещодавно продемонструвало стрімке параболічне зростання, на тлі більшої регуляторної визначеності для криптовалют у США.

