Укрпошта запускає мережу партнерських точок видачі

05.03.2026 19:40
Ольга Деркач

Укрпошта розпочинає розбудову мережі партнерських відділень по всій Україні. До кінця року компанія планує відкрити щонайменше 1000 таких точок

Укрпошта запускає мережу партнерських точок видачі

Фото: freepik.com

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Telegram.

За його словами, новий формат передбачає створення пунктів видачі посилок у партнерських локаціях — зокрема на АЗС, у супермаркетах, кав’ярнях, аптеках та інших магазинах біля дому.

«У точках видачі будуть тільки посилки, тому — жодних черг і максимальна швидкість. Можливість обрати локацію, де ви плануєте бути у щоденних справах, — АЗС, супермаркет, кав’ярня тощо. Ну і, звісно, за зручність у нас жодних доплат не буде», — написав Смілянський.

В Укрпошті зазначають, що компанія вже має значний досвід роботи з партнерськими відділеннями за кордоном.

«Ми вже маємо понад 690 000 відділень партнерів по всьому світу у 192 країнах. Тепер поширюємо цей досвід в Україні та плануємо відкрити щонайменше 1000 партнерських точок до кінця року», — повідомив гендиректор компанії.

Партнерами можуть стати юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування або ФОП 2 і 3 груп.

Цікаве по темі: Укрпошта видаватиме кредити пенсіонерам — Смілянський

За словами Смілянського, бізнеси отримуватимуть оплату за видачу посилок — від 6 до 14 грн за одну відправку. У середньому одна партнерська точка може заробляти від 15 000 грн на місяць.

Для запуску партнерського пункту не потрібні інвестиції чи франчайзингові внески. Укрпошта надасть програмне забезпечення та забезпечуватиме доставку й забір посилок. На першому етапі також не потрібен платіжний термінал, оскільки всі відправлення будуть передплаченими.

Нагадаємо, що фізичні особи отримали нові можливості для верифікації терміналів Starlink. Окрім ЦНАПів, подати заявку на включення пристрою до білого списку відтепер можна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти по всій країні.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
google news
