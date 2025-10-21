close-btn
Укрпошта розширила одну з послуг ще на 12 країн

21.10.2025 14:40
Ольга Деркач

Національний поштовий оператор, Укрпошта, знову розширює горизонти — відтепер відправлення за послугою «Дрібний пакет PRIME» доступні вже до 86 країн світу

Фото: freepik.com

Про це йдеться в дописі Укрпошти в Telegram.

Компанія додала 12 нових напрямків: Філіппіни, Аргентину, Чехію, Узбекистан, Катар, Болівію, Шрі-Ланку, Танзанію, Замбію, Парагвай, Монголію та Азербайджан.

У компанії зазначають, що це відкриває нові можливості для українських експортерів, які зможуть зекономити до 30% на міжнародній доставці в ці регіони. Наприклад, відправлення вагою до 100 г рекомендованим дрібним пакетом до Чехії коштує $7,26, тоді як за послугою «Дрібний пакет PRIME» — лише $5,5.

Послуга «Дрібний пакет PRIME» дає змогу швидко та вигідно відправляти невеликі міжнародні посилки, зокрема товари з онлайн-магазинів або маркетплейсів. Завдяки розширенню географії доставки український бізнес отримує ще більше можливостей для виходу на міжнародні ринки.

«Продовжуємо допомагати українському бізнесу виходити на міжнародні ринки. Дякуємо, що обираєте Укрпошту», — йдеться у повідомленні компанії.

Цікаве по темі: Укрпошта знижує вартість однієї зі своїх послуг

Таким чином, Укрпошта продовжує розвивати свої міжнародні сервіси, роблячи експорт доступнішим і вигіднішим для підприємців.

Послуга «Дрібний пакет PRIME» створена насамперед для відправлень у сфері e-commerce, але може бути зручною і для приватних користувачів. Вона підходить для пересилання невеликих посилок — наприклад, товарів ручної роботи, подарунків чи книг — у різні країни світу.

Вага відправлення — до 2 кг, а для окремих напрямків — до 5 кг.

Переваги послуги:

  • нижча вартість порівняно з рекомендованим дрібним пакетом — до 30%;
  • швидші терміни доставки;
  • онлайн-відстеження за трек-номером на всьому маршруті;
  • зручне оформлення у мобільному застосунку або особистому кабінеті;
  • доставка без підпису отримувача;
  • оплата лише за фактичну вагу, без урахування об’єму;
  • безкоштовне повернення у разі невручення.

