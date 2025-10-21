Укрпошта розширила одну з послуг ще на 12 країн

Національний поштовий оператор, Укрпошта, знову розширює горизонти — відтепер відправлення за послугою «Дрібний пакет PRIME» доступні вже до 86 країн світу
Про це йдеться в дописі Укрпошти в Telegram.
Компанія додала 12 нових напрямків: Філіппіни, Аргентину, Чехію, Узбекистан, Катар, Болівію, Шрі-Ланку, Танзанію, Замбію, Парагвай, Монголію та Азербайджан.
У компанії зазначають, що це відкриває нові можливості для українських експортерів, які зможуть зекономити до 30% на міжнародній доставці в ці регіони. Наприклад, відправлення вагою до 100 г рекомендованим дрібним пакетом до Чехії коштує $7,26, тоді як за послугою «Дрібний пакет PRIME» — лише $5,5.
Послуга «Дрібний пакет PRIME» дає змогу швидко та вигідно відправляти невеликі міжнародні посилки, зокрема товари з онлайн-магазинів або маркетплейсів. Завдяки розширенню географії доставки український бізнес отримує ще більше можливостей для виходу на міжнародні ринки.
«Продовжуємо допомагати українському бізнесу виходити на міжнародні ринки. Дякуємо, що обираєте Укрпошту», — йдеться у повідомленні компанії.
Цікаве по темі: Укрпошта знижує вартість однієї зі своїх послуг
Таким чином, Укрпошта продовжує розвивати свої міжнародні сервіси, роблячи експорт доступнішим і вигіднішим для підприємців.
Послуга «Дрібний пакет PRIME» створена насамперед для відправлень у сфері e-commerce, але може бути зручною і для приватних користувачів. Вона підходить для пересилання невеликих посилок — наприклад, товарів ручної роботи, подарунків чи книг — у різні країни світу.
Вага відправлення — до 2 кг, а для окремих напрямків — до 5 кг.
Переваги послуги:
- нижча вартість порівняно з рекомендованим дрібним пакетом — до 30%;
- швидші терміни доставки;
- онлайн-відстеження за трек-номером на всьому маршруті;
- зручне оформлення у мобільному застосунку або особистому кабінеті;
- доставка без підпису отримувача;
- оплата лише за фактичну вагу, без урахування об’єму;
- безкоштовне повернення у разі невручення.
