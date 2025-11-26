Чи варто очікувати зростання тарифів Укрпошти — Смілянський

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що компанія наразі не планує підвищувати тарифи на доставку посилок

«Як вже повідомили багато медіа, наші конкуренти — Нова пошта — з 1 грудня підвищують тарифи. Багато хто також запитує нас, чи плануємо ми щось подібне. Одразу відповідаємо: ні. Ми хочемо, щоб у вас залишалося більше коштів на подарунки, тому Укрпошта наразі не планує переглядати тарифи на доставку посилок», — написав він у Telegram.

Смілянський також нагадав, що цього року українці можуть скористатися програмою «Зимова підтримка» та оплатити нею доставку.

«На 1000 гривень ви зможете надіслати або отримати приблизно 15 посилок з Укрпоштою (і понад 20, якщо оберете тариф Базовий)», — додав він.

Раніше ми також писали, що Нова пошта з 1 грудня 2025 року оновлює частину тарифів. Без змін залишаться посилки до 2 кг та відправлення з селищ і сіл. Деякі інші тарифи зростуть: доставка документів у конверті коштуватиме 60 грн у межах міста та 70 грн по Україні, доставка у поштомат — плюс 10 грн тощо.

Нагадаємо, що проєкт «Укрпошта. Аптека» відзначено міжнародною премією Parcel and Postal Technology International Awards у категорії «Найкраща бізнес-диверсифікація року»

Зазначається, що нагороду вручили в Амстердамі на щорічній виставці, що об’єднує понад 4 000 учасників із 90 країн.

Нещодавно компанія також розширила горизонти за послугою «Дрібний пакет PRIME», додавши 12 нових напрямків: Філіппіни, Аргентину, Чехію, Узбекистан, Катар, Болівію, Шрі-Ланку, Танзанію, Замбію, Парагвай, Монголію та Азербайджан.

