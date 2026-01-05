Neuralink планує масове виробництво мозкових чипів у 2026

Компанія Neuralink Ілона Маска, що розробляє мозкові імпланти, у 2026 році розпочне «масове виробництво» пристроїв для інтерфейсу мозок-комп’ютер і перейде до повністю автоматизованої хірургічної процедури

Імплант розроблений для допомоги людям із такими станами, як травма спинного мозку. Перший пацієнт використовував його, щоб грати у відеоігри, переглядати інтернет, публікувати дописи в соцмережах і рухати курсор на ноутбуці.

Компанія розпочала випробування мозкового імпланта на людях у 2024 році після того, як усунула зауваження щодо безпеки з боку Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA), яке спочатку відхилило її заявку у 2022 році.

Цікаве по темі: Ілон Маск окреслив три принципи безпечного розвитку ШІ

У вересні 2025 року Neuralink повідомляла, що 12 людей у світі з важким паралічем отримали її мозкові імпланти й використовували їх для керування цифровими та фізичними інструментами силою думки. Також компанія залучила $650 млн у раунді фінансування в червні.

Нагадаємо, що Маск заявив, що у майбутньому традиційні гроші можуть втратити актуальність, а цінність товарів і послуг визначатиметься в енергетичних одиницях.

«Можливо, у майбутньому грошей взагалі не буде. Або гроші будуть, але їх можна буде вимірювати у ватах. Наприклад, скільки енергії можна виробити з погляду електрики», — сказав Маск.

Раніше ми писали, що Ілон Маск оголосив про запуск власної «орієнтованої на правду» версії Вікіпедії — Grokipedia — після тривалих суперечок із оригінальною платформою через її редакційну політику. Маск заявив, що Grokipedia «повністю з відкритим кодом, тож будь-хто може користуватися нею безкоштовно», а її мета — «істина, лише істина і нічого, крім істини».

Крім того, Ілон Маск оголосив про плани запустити Baby Grok — адаптовану для дітей версію чат-бота Grok на основі штучного інтелекту.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ілон Маск планує включити рекламу у відповіді Grok

Ілон Маск втрачав понад $380 млн щодня у 2025 році

Маск перетворює X на фінансову платформу: що відомо

Джерело: Reuters.