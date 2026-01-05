close-btn
PaySpaceMagazine

Neuralink планує масове виробництво мозкових чипів у 2026

05.01.2026 11:20
Ольга Деркач

Компанія Neuralink Ілона Маска, що розробляє мозкові імпланти, у 2026 році розпочне «масове виробництво» пристроїв для інтерфейсу мозок-комп’ютер і перейде до повністю автоматизованої хірургічної процедури

Neuralink планує масове виробництво мозкових чипів у 2026

Фото: chatgpt.com

Імплант розроблений для допомоги людям із такими станами, як травма спинного мозку. Перший пацієнт використовував його, щоб грати у відеоігри, переглядати інтернет, публікувати дописи в соцмережах і рухати курсор на ноутбуці.

Компанія розпочала випробування мозкового імпланта на людях у 2024 році після того, як усунула зауваження щодо безпеки з боку Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA), яке спочатку відхилило її заявку у 2022 році.

Цікаве по темі: Ілон Маск окреслив три принципи безпечного розвитку ШІ

У вересні 2025 року Neuralink повідомляла, що 12 людей у світі з важким паралічем отримали її мозкові імпланти й використовували їх для керування цифровими та фізичними інструментами силою думки. Також компанія залучила $650 млн у раунді фінансування в червні.

Нагадаємо, що Маск заявив, що у майбутньому традиційні гроші можуть втратити актуальність, а цінність товарів і послуг визначатиметься в енергетичних одиницях.

«Можливо, у майбутньому грошей взагалі не буде. Або гроші будуть, але їх можна буде вимірювати у ватах. Наприклад, скільки енергії можна виробити з погляду електрики», — сказав Маск.

Раніше ми писали, що Ілон Маск оголосив про запуск власної «орієнтованої на правду» версії Вікіпедії — Grokipedia — після тривалих суперечок із оригінальною платформою через її редакційну політику. Маск заявив, що Grokipedia «повністю з відкритим кодом, тож будь-хто може користуватися нею безкоштовно», а її мета — «істина, лише істина і нічого, крім істини».

Крім того, Ілон Маск оголосив про плани запустити Baby Grok — адаптовану для дітей версію чат-бота Grok на основі штучного інтелекту.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ілон Маск планує включити рекламу у відповіді Grok

Ілон Маск втрачав понад $380 млн щодня у 2025 році

Маск перетворює X на фінансову платформу: що відомо

Джерело: Reuters.

Рубрики: СвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Ми можемо ніколи не дізнатися, чи є штучний інтелект свідомим — філософ з Кембриджа 03.01.2026

Ми можемо ніколи не дізнатися, чи є штучний інтелект свідомим — філософ з Кембриджа
Нова SIM або eSIM: як забезпечити стабільний звʼязок у кризових умовах 02.01.2026

Нова SIM або eSIM: як забезпечити стабільний звʼязок у кризових умовах
OpenAI додає нові правила безпеки для підлітків у ChatGPT 31.12.2025

OpenAI додає нові правила безпеки для підлітків у ChatGPT
Створено сервіс екстреної допомоги, який працюватиме без мобільного зв’язку 31.12.2025

Створено сервіс екстреної допомоги, який працюватиме без мобільного зв’язку
UPC презентує BinInfo: новий інструмент для глибокого аналізу карткових транзакцій 29.12.2025

UPC презентує BinInfo: новий інструмент для глибокого аналізу карткових транзакцій
UPC представляє Account Name Inquiry (ANI): інноваційний сервіс для бізнесу та банків 29.12.2025

UPC представляє Account Name Inquiry (ANI): інноваційний сервіс для бізнесу та банків
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:30

Де в Польщі українці найчастіше знаходять роботу

 Сьогодні  17:10

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  14:50

Фінансові експерти назвали 2 криптовалюти, на які варто звернути увагу

 Сьогодні  13:40

Скільки б ви отримали, інвестувавши $100 в XRP 8 років тому

 Сьогодні  12:30

Озвучено прогноз магнітних бур на 6-7 січня 2026

 Сьогодні  11:20

Neuralink планує масове виробництво мозкових чипів у 2026

 Сьогодні  10:10

Скільки коштів держава отримала від ОВДП у 2025 — НБУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.