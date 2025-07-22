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PaySpaceMagazine

Ілон Маск створить дитячий ШІ-чат-бот Baby Grok

22.07.2025 14:50
Ольга Деркач

Генеральний директор SpaceX і Tesla Ілон Маск у ніч на неділю оголосив про плани запустити Baby Grok — адаптовану для дітей версію чат-бота Grok на основі штучного інтелекту

Ілон Маск створить дитячий ШІ-чат-бот Baby Grok

Ілон Маск створить дитячий ШІ-чат-бот Baby Grok Фото: freepik.com

Колишній очільник DOGE повідомив про це на платформі X: «Ми створимо Baby Grok — застосунок, орієнтований на безпечний дитячий контент».

Baby Grok, який не слід плутати з однойменною криптовалютою BABYGROK на блокчейні Ethereum, позиціонується як більш «дружня до дітей» версія популярного чат-бота Grok, розробленого компанією Маска xAI.

Передбачається, що ця версія буде спрощеною та спеціально адаптованою для безпечної взаємодії з дітьми, з акцентом на освітній контент.

Анонс з’явився незабаром після запуску Grok4 — нової версії чат-бота з розширеними можливостями навчання. За словами Маска під час прямої трансляції, Grok потенційно може відкрити нові технології вже до кінця цього року.

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«Я думаю, що Grok здатен відкрити нові технології вже цього року. І я був би здивований, якби цього не сталося наступного року. Тож очікую, що Grok реально відкриє корисні технології не пізніше наступного року — а можливо, й наприкінці цього», — сказав Маск.

Оновлення з’явилось невдовзі після скандалу навколо Grok, коли бот поширив кілька антисемітських коментарів без запиту з боку користувачів.

Також Маск зіткнувся з критикою щодо режиму Ani — однієї з ранніх версій Grok — через фліртуючі репліки чат-бота й аватар із натяком на сексуалізований образ. Це викликало занепокоєння користувачів, які вважають, що навіть у «дитячому режимі» бот може бути недостатньо безпечним.

Нагадаємо, що соцмережа X, що належить Ілону Маску, готується запустити фінансові сервіси — зокрема інвестиційні інструменти та власні платіжні картки. Плани X щодо розширення фінансового функціоналу — частина бачення Маска створити «застосунок для всього» на кшталт китайського WeChat, який обʼєднує месенджер, електронну комерцію та банкінг.

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Джерело: Fox Business.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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