Neuralink Ілона Маска вживила мозковий чип третьому пацієнту

Американська компанія Neuralink Corp., заснована мільярдером клоном Маском, імплантувала третьому пацієнту мозково-комп’ютерний пристрій (чип)

Компанія планує провести ще від 20 до 30 імплантацій у 2025 році, заявив Ілон Маск.

«Зараз у нас є три людини з імплантованими Neuralinks, і всі вони працюють добре», — сказав Маск під час заходу в Лас-Вегасі (Невада, США).

Neuralink — один зі зростаючої групи стартапів, що розробляють мозкові імплантати, які можуть допомогти в лікуванні таких станів, як параліч і БАС (Бічний аміотрофічний склероз). Це експериментальні процедури, які зазвичай вимагають розтину черепа для розміщення електродів у тканинах мозку. Рік тому Neuralink заявила, що імплантувала свій пристрій першому пацієнту, Ноланду Арбо.

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Наразі компанія має два дослідження своїх пристроїв, зареєстрованих в Адміністрації з контролю якості продуктів та ліків у США (FDA). Дослідження Prime Study, розраховане на п’ятьох пацієнтів, дозволяє паралізованим пацієнтам керувати зовнішніми пристроями, такими як комп’ютери або смартфони, силою думки. Друге дослідження, Convoy, розраховане на трьох пацієнтів і дозволяє їм керувати такими пристроями, як допоміжні роботизовані руки.

Нагадаємо, що раніше Neuralink Ілона Маска вживила чип в мозок другої людини. За словами Маска, у другого пацієнта була травма спинного мозку, як і у першого. Він стверджує, що наразі працюють 400 електродів імпланту в мозку другого випробувальника. Водночас на сайті Neuralink йдеться, що мозковий імплант оснащений 1024 електродами.

Раніше ми писали, що Neuralink тестує мозковий чип, який керуватиме роботизованою рукою. Компанія збирається розпочати тестування технології, яка може дозволити людині з паралічем керувати роботизованою рукою силою думки. Neuralink описала цю розробку як важливий перший крок до відновлення не тільки цифрової, а й фізичної свободи.

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За матеріалами: Bloomberg.