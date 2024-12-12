Ілон Маск став першою у світі людиною зі статками понад $400 млрд

Після перемоги Дональда Трампа статки Ілона Маска зросли на 77%. Тим часом загальні статки 500 найбагатших людей світу перевищили $10 трлн

Бізнесмен Ілон Маск став першим за всю історію, чиї статки сягнули $400 млрд, що стало останньою віхою для найбагатшої людини у світі. В першу чергу причиною стрімкого зростання його багатства була перемога новообраного президента США Дональда Трампа минулого місяця.

Останнім каталізатором став інсайдерський продаж акцій його компанії SpaceX, який збільшив статки Маска приблизно на $50 млрд, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg Billionaires Index. Водночас акції Tesla також зросли до історичного максимуму в середу, збільшивши статки Маска до $447 млрд.

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Одноденний стрибок статків Маска на $62,8 млрд є найбільшим в історії і допоміг підняти сукупні статки 500 найбагатших людей світу вище $10 трлн, що також сталось вперше. Згідно з даними Світового банку, чисті статки групи за розміром схожі на тогорічний сукупний ВВП Німеччини, Японії та Австралії.

З початку 2024 року Маск додав до своїх статків близько $218 млрд — більше, ніж будь-який інший член групи. Акції Tesla, які складають основну частину багатства Маска, цього року зросли на 71% і закрилися 11 грудня на позначці $424,77, що є першим рекордним показником з 2021 року. Тим часом вартість його стартапу в ШІ-галузі xAI зросла більш ніж удвічі — до $50 млрд з моменту останнього залучення коштів у травні.

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Очікування, що Трамп впорядкує розгортання безпілотних автомобілів і скасує податкові пільги для електромобілів, які допомагають конкурентам компанії, допомогли підтримати акції Tesla. Маск також має відігравати ключову роль у новій адміністрації Трампа як співголова новоствореного Департаменту урядової ефективності. Хоча він працюватиме поза урядом, це дасть йому владну кафедру у Вашингтоні та прямий зв’язок з Овальним кабінетом.

Напередодні SpaceX та її інвестори домовилися про купівлю акцій на суму $1,25 млрд у співробітників та інших інсайдерів компанії. Ця угода, яка оцінює приватну компанію з освоєння космосу приблизно в $350 млрд, робить SpaceX найдорожчим приватним стартапом у світі.

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