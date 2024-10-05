X втратила 75% своєї вартості відтоді, як її очолив Маск

Вартість соціальної медіаплатформи X впала більш ніж на 75% у порівнянні з тим моментом, коли її придбав мільярдер Ілон Маск два роки тому

Згідно з оцінкою Fidelity, загальна вартість X зараз становить $9,4 млрд, що менше ніж чверть від $44 млрд, які Маск заплатив за компанію у жовтні 2022 року.

Оскільки фінансовий стан X продовжує погіршуватися, компанія вживає заходів з економії коштів, наприклад, переносить свій головний офіс із Сан-Франциско, штат Каліфорнія, до Бастропа, штат Техас (невеличкого поселення, де проживає до 10 тис. осіб).

Що спричинило зниження вартості X?

Вартість акцій X фактично зросла приблизно на 22% одразу після оголошення Маска про придбання компанії, відомої тоді як Twitter.

Однак ціни на акції знову почали падати після кількох суперечливих рішень Маска: головним з них було рішення про ребрендинг Twitter в X, зміну назви та логотипу компанії. Деякі експерти тоді висловили занепокоєння цим рішенням, стверджуючи, що бренд Twitter є занадто впізнаваним, щоб його змінювати.

Маск також повністю оновив систему верифікації платформи.

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Раніше Twitter надавав верифікацію відомим користувачам за допомогою синьої позначки біля їхніх імен. Ця система була запроваджена у 2009 році після того, як Тоні Ла Русса, тодішній менеджер бейсбольної команди «Сент-Луїс Кардиналс», подав позов проти Twitter через обліковий запис, який використовував його ім’я для висміювання смертей за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Після придбання компанії Маск зробив верифікацію доступною за підписку. Замість того, щоб позначати користувачів, які могли постраждати від підробки, синю позначку почали надавати підписникам X Premium, які сплачували щомісячний внесок.

Також були запроваджені сірі позначки для урядових акаунтів та золоті позначки, які могли купувати бізнеси. Спочатку найнижча вартість золотої позначки становила $1000 на місяць, але у січні 2024 року її знизили до $200.

Як зміни верифікаційної системи, так і ребрендинг соцмережі викликали суперечки серед користувачів платформи. Одним із чинників, що безпосередньо вплинув на зниження вартості X, став відтік рекламодавців, які залишили платформу через занепокоєння контентом.

У 2023 році такі компанії, як Apple, Coca-Cola і Disney, припинили розміщувати рекламу на X після того, як Маск підтримав антисемітський пост. Європейська комісія, Comcast, IBM, Світовий банк та багато інших також зняли рекламу через занепокоєння щодо мови ворожнечі та контенту, пов’язаного з нацизмом на платформі.

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За матеріалами euronews.com.