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Соцмережа X готується до запуску власного платіжного сервісу

07.08.2024 20:00
Дарія Шуть
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Соціальна мережа X (Twitter) зараз в процесі створення своєї майбутньої платіжної системи, наближаючи її до бачення Ілона Маска щодо перетворення X на «додаток для всього»

Соцмережа X готується до запуску власного платіжного сервісу

Фото: unsplash.com

Нещодавно дослідник застосунків Нім Овджі виявив, що X працює над додаванням кнопки «Платежі» на панель навігації під вкладкою закладок.

Також він знайшов посилання на нові платіжні функції, такі як «транзакції, баланс і переказ».

Це відкриття свідчить, що запуск платіжного сервісу X, ймовірно, відбудеться незабаром. Ще у грудні 2023 року Ілон Маск в інтерв’ю казав про подібні терміни запуску P2P-платежів — середина 2024-го.

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Фото: x.com/nima_owji

Також компанія досягає прогресу в отриманні ліцензій на здійснення грошових переказів в США. Минулого тижня X Payments (дочірня компанія, що повністю належить X) отримала ліцензію в Північній Дакоті, збільшивши загальну кількість штатів до 33. У липні його схвалили в Алабамі, Каліфорнії та окрузі Колумбія.

Оскільки X стикається з проблемами монетизації через рекламу, платіжний сервіс є спробою X знайти альтернативне джерело доходу. Нещодавно соцмережа подала антимонопольний позов проти рекламних груп через бойкот рекламодавців, що призвело до значних фінансових втрат для компанії.

Нагадаємо, ще на початку року соціальна мережа X оголосила, що планує у 2024 році впровадити систему однорангових платежів (P2P). Як повідомили в блозі компанії, введення P2P-платежів створить нові можливості для комерційних напрямків та відкриє більше корисних функцій.

Водночас не уточнюється, коли саме планується запуск платіжного сервісу та на яких умовах він працюватиме.

Також ми писали, що соцмережа X Ілона Маска розпочала тестування нової функції — кнопки «не подобається». Кнопка схожа на розбите серце.

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За матеріалами TechCrunch

Рубрики: ГрошіКомпаніїСвітНовиниПлатіжні системиТехнологіїTwitter
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