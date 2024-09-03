X (Twitter) запустив довгоочікувану функцію

В соціальній мережі Ілона Маска X (Twitter) з’явилась можливість редагувати приватні повідомлення

Нещодавно один з інженерів X оголосив, що в соцмережі розгорнули функцію редагування приватних повідомлень на iOS. Згодом це підтвердили й на офіційній сторінці X.

Також анонсовано, що ця функція незабаром стане доступна й і на інших платформах.

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Як працює функція редагування:

Відкрийте будь-який чат прямих повідомлень із програми X iOS. Утримуйте будь-яке повідомлення, яке ви надіслали, або торкніться меню з трьома крапками поруч із повідомленням. Виберіть опцію «Редагувати повідомлення», щоб змінити надіслане повідомлення.

Як зазначили на сторінці підтримки, немає обмежень за часом для редагування повідомлень. Тобто можна редагувати як нові, так і старі повідомлення. Водночас одне повідомлення можна змінили лише п’ять разів. Соціальна мережа застосовує аналогічне обмеження на редагування публікацій.

Хоча в X сказали, що з міркувань безпеки доступний журнал відредагованих повідомлень, наразі історію версій відредагованих повідомлень не відображається

Користувачі давно чекали, що зможуть редагувати свої повідомлення в програмах для обміну повідомленнями. Оскільки інші програми для чату, такі як WhatsApp, Telegram, Signal і Messenger, вже певний час мають цю функцію. Apple також додала можливість редагувати повідомлення, надіслані через iMessage в iOS 16.

Нагадаємо, соціальна мережа X (Twitter) зараз в процесі створення своєї майбутньої платіжної системи, наближаючи її до бачення Ілона Маска щодо перетворення X на «додаток для всього».

Нещодавно дослідник застосунків Нім Овджі виявив, що X працює над додаванням кнопки «Платежі» на панель навігації під вкладкою закладок. Також він знайшов посилання на нові платіжні функції, такі як «транзакції, баланс і переказ».

Також ми писали, що соцмережа X Ілона Маска розпочала тестування нової функції — кнопки «не подобається». Кнопка схожа на розбите серце.

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За матеріалами TechCrunch