X (Twitter) запустив довгоочікувану функцію

В соціальній мережі Ілона Маска X (Twitter) з’явилась можливість редагувати приватні повідомлення
Нещодавно один з інженерів X оголосив, що в соцмережі розгорнули функцію редагування приватних повідомлень на iOS. Згодом це підтвердили й на офіційній сторінці X.
Також анонсовано, що ця функція незабаром стане доступна й і на інших платформах.
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Як працює функція редагування:
- Відкрийте будь-який чат прямих повідомлень із програми X iOS.
- Утримуйте будь-яке повідомлення, яке ви надіслали, або торкніться меню з трьома крапками поруч із повідомленням.
- Виберіть опцію «Редагувати повідомлення», щоб змінити надіслане повідомлення.
Як зазначили на сторінці підтримки, немає обмежень за часом для редагування повідомлень. Тобто можна редагувати як нові, так і старі повідомлення. Водночас одне повідомлення можна змінили лише п’ять разів. Соціальна мережа застосовує аналогічне обмеження на редагування публікацій.
Хоча в X сказали, що з міркувань безпеки доступний журнал відредагованих повідомлень, наразі історію версій відредагованих повідомлень не відображається
Користувачі давно чекали, що зможуть редагувати свої повідомлення в програмах для обміну повідомленнями. Оскільки інші програми для чату, такі як WhatsApp, Telegram, Signal і Messenger, вже певний час мають цю функцію. Apple також додала можливість редагувати повідомлення, надіслані через iMessage в iOS 16.
Нагадаємо, соціальна мережа X (Twitter) зараз в процесі створення своєї майбутньої платіжної системи, наближаючи її до бачення Ілона Маска щодо перетворення X на «додаток для всього».
Нещодавно дослідник застосунків Нім Овджі виявив, що X працює над додаванням кнопки «Платежі» на панель навігації під вкладкою закладок. Також він знайшов посилання на нові платіжні функції, такі як «транзакції, баланс і переказ».
Також ми писали, що соцмережа X Ілона Маска розпочала тестування нової функції — кнопки «не подобається». Кнопка схожа на розбите серце.
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За матеріалами TechCrunch