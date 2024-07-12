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В соцмережі X тестують нову функцію

12.07.2024 19:00
Дарія Шуть
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Соцмережа X Ілона Маска розпочала тестування нової функції — кнопки «не подобається»

X (Twitter)

Фото: freepik.com

Деякі користувачі X вже помітили кнопку «не подобається» в застосунку, поруч з іконкою «мені подобається». Кнопка схожа на розбите серце.

Twitter тестував таку опцію ще у 2021 році, до того, як Маск купив платформу. Тоді компанія розглядала концепт кнопок «за» і «проти» у всіх публікаціях. За інформацією видання, Маск хоче додати дизлайки для того, щоб розміщуючи кращі відповіді на публікації на початку стрічки, а гірші — нижче.

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Посилання на коди, знайдені в застосунку X для iOS, тепер показують кнопку, яка відображається як піктограма розбитого серця поруч із кнопкою «подобається» у формі серця, а також прямі посилання на функцію «голосувати проти».

Screenshot

Фото: x.com/aaronp613

Інший користувач X, поділився відео, де показав кнопку «Мені не подобається» в дії. Він попросив інших користувачів поставити дизлайк на його відповідь під постом. У коментарях він зазначив, що наразі ця функція працює лише для відповідей.

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Поки не зрозуміло, чи планує платформа додати цю функцію до всіх дописів чи обмежиться лише відповідями.

Нагадаємо, співзасновник Twitter (тепер X) Ев Вільямс створив нову соціальну мережу під назвою Maven, у якій немає лайків і фоловерів. Maven побудований на концепції відкритості, яку вперше запропонував комп’ютерний вчений і дослідник ШІ Кеннет Стенлі, один з трьох співзасновників стартапу.

Також ми писали, що X (Twitter) незабаром запустить спеціальний застосунок для стрімінгу відео, завантажених у соціальну мережу.

Генеральний директор X Лінда Яккаріно оголосила, що новий застосунок принесе «цікавий контент у реальному часі на ваші смарт-телевізори». Інтерфейс програми дуже схожий на інтерфейс YouTube, як видно з тизерного відео, яким поділилася Лінда Яккаріно.

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Рубрики: СвітНовиниТехнологіїTwitter
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