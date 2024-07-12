В соцмережі X тестують нову функцію

Соцмережа X Ілона Маска розпочала тестування нової функції — кнопки «не подобається»

Деякі користувачі X вже помітили кнопку «не подобається» в застосунку, поруч з іконкою «мені подобається». Кнопка схожа на розбите серце.

Twitter тестував таку опцію ще у 2021 році, до того, як Маск купив платформу. Тоді компанія розглядала концепт кнопок «за» і «проти» у всіх публікаціях. За інформацією видання, Маск хоче додати дизлайки для того, щоб розміщуючи кращі відповіді на публікації на початку стрічки, а гірші — нижче.

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Посилання на коди, знайдені в застосунку X для iOS, тепер показують кнопку, яка відображається як піктограма розбитого серця поруч із кнопкою «подобається» у формі серця, а також прямі посилання на функцію «голосувати проти».

Інший користувач X, поділився відео, де показав кнопку «Мені не подобається» в дії. Він попросив інших користувачів поставити дизлайк на його відповідь під постом. У коментарях він зазначив, що наразі ця функція працює лише для відповідей.

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Le nouveau bouton dislike en action (appelé downvote en interne), pour le moment c’est uniquement prévu pour les réponses X 10.49@xDaily pic.twitter.com/ZVgk8izTt1 — P4mui  (@P4mui) July 11, 2024

Поки не зрозуміло, чи планує платформа додати цю функцію до всіх дописів чи обмежиться лише відповідями.

Нагадаємо, співзасновник Twitter (тепер X) Ев Вільямс створив нову соціальну мережу під назвою Maven, у якій немає лайків і фоловерів. Maven побудований на концепції відкритості, яку вперше запропонував комп’ютерний вчений і дослідник ШІ Кеннет Стенлі, один з трьох співзасновників стартапу.

Також ми писали, що X (Twitter) незабаром запустить спеціальний застосунок для стрімінгу відео, завантажених у соціальну мережу.

Генеральний директор X Лінда Яккаріно оголосила, що новий застосунок принесе «цікавий контент у реальному часі на ваші смарт-телевізори». Інтерфейс програми дуже схожий на інтерфейс YouTube, як видно з тизерного відео, яким поділилася Лінда Яккаріно.

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За матеріалами Tech Crunch