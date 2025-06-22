Маск перетворює X на фінансову платформу: що відомо

Соцмережа X, що належить Ілону Маску, готується запустити фінансові сервіси — зокрема інвестиційні інструменти та власні платіжні картки

Про це пише Forbes із посиланням на Financial Times.

Що відомо:

Фінансове життя — всередині X

Генеральна директорка X Лінда Яккаріно заявила, що користувачі зможуть не лише спілкуватися, а й повністю керувати своїми фінансами на платформі: від грошових переказів до інвестування.

«Ви зможете прийти в X і провести все своє фінансове життя на платформі, — сказала Яккаріно. — Заплатити за піцу чи зробити інвестицію — усе це стане можливим у межах одного застосунку».

Платіжні картки вже на горизонті

У компанії розглядають випуск кредитної або дебетової картки X, і перші релізи можуть відбутися вже цього року.

Старт для X Money

X вже почала запуск X Money — цифрового гаманця та сервісу однорангових платежів, першим партнером якого стала Visa. Як повідомила Лінда Яккаріно, спершу продукт працюватиме в США, а згодом вийде на міжнародні ринки. Сервіс дозволить користувачам не лише переказувати кошти, а й купувати товари. За її словами, X поступово перетвориться на платформу з повноцінною торгово-фінансовою екосистемою, якої на ринку поки не існує.

Цікаве по темі: Ілон Маск розпочав тестування свого платіжного застосунку X Money

Доходи зростають, але до рекордів ще далеко

За оцінками Emarketer, у 2025 році компанія отримає $2,3 млрд виторгу — більше, ніж $1,9 млрд торік, але все ще суттєво менше за $4,1 млрд у 2022 році, коли Маск придбав платформу за $44 млрд.

Ставка на штучний інтелект

Яккаріно наголосила, що придбання X стартапом Маска xAI у березні (вартістю $45 млрд) посилить можливості платформи в галузі рекламного таргетингу за допомогою ШІ — зокрема через краще врахування трендів у реальному часі.

Рекламодавці повертаються

Яккаріно заявила, що 96% рекламодавців, які пішли після купівлі Twitter, вже повернулися. За її словами, компанія «дуже близька» до відновлення рекламних доходів на рівні 2022 року.

Читайте також: Ілон Маск представив нову версію свого ШІ — Grok 3

Плани X щодо розширення фінансового функціоналу — частина бачення Маска створити «застосунок для всього» на кшталт китайського WeChat, який обʼєднує месенджер, електронну комерцію та банкінг.

Однак така трансформація тягне за собою регуляторні виклики — зокрема дотримання вимог щодо ліцензування фінпослуг та боротьби з відмиванням коштів.

Нагадаємо, що після скандального поглинання Twitter платформа втратила значну частину доходів через відтік рекламодавців, які критикували Маска за слабку модерацію та особисту публічну поведінку. Тепер X намагається відновити фінансову стабільність — уже з новим фокусом на фінансові сервіси.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

X Ілона Маска та Visa запустять гаманець X Money

Ілон Маск розглядає можливість купівлі Intel

Neuralink Ілона Маска вживила мозковий чип третьому пацієнту