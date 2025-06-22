Маск перетворює X на фінансову платформу: що відомо

Соцмережа X, що належить Ілону Маску, готується запустити фінансові сервіси — зокрема інвестиційні інструменти та власні платіжні картки
Про це пише Forbes із посиланням на Financial Times.
Що відомо:
- Фінансове життя — всередині X
Генеральна директорка X Лінда Яккаріно заявила, що користувачі зможуть не лише спілкуватися, а й повністю керувати своїми фінансами на платформі: від грошових переказів до інвестування.
«Ви зможете прийти в X і провести все своє фінансове життя на платформі, — сказала Яккаріно. — Заплатити за піцу чи зробити інвестицію — усе це стане можливим у межах одного застосунку».
- Платіжні картки вже на горизонті
У компанії розглядають випуск кредитної або дебетової картки X, і перші релізи можуть відбутися вже цього року.
- Старт для X Money
X вже почала запуск X Money — цифрового гаманця та сервісу однорангових платежів, першим партнером якого стала Visa. Як повідомила Лінда Яккаріно, спершу продукт працюватиме в США, а згодом вийде на міжнародні ринки. Сервіс дозволить користувачам не лише переказувати кошти, а й купувати товари. За її словами, X поступово перетвориться на платформу з повноцінною торгово-фінансовою екосистемою, якої на ринку поки не існує.
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- Доходи зростають, але до рекордів ще далеко
За оцінками Emarketer, у 2025 році компанія отримає $2,3 млрд виторгу — більше, ніж $1,9 млрд торік, але все ще суттєво менше за $4,1 млрд у 2022 році, коли Маск придбав платформу за $44 млрд.
- Ставка на штучний інтелект
Яккаріно наголосила, що придбання X стартапом Маска xAI у березні (вартістю $45 млрд) посилить можливості платформи в галузі рекламного таргетингу за допомогою ШІ — зокрема через краще врахування трендів у реальному часі.
- Рекламодавці повертаються
Яккаріно заявила, що 96% рекламодавців, які пішли після купівлі Twitter, вже повернулися. За її словами, компанія «дуже близька» до відновлення рекламних доходів на рівні 2022 року.
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Плани X щодо розширення фінансового функціоналу — частина бачення Маска створити «застосунок для всього» на кшталт китайського WeChat, який обʼєднує месенджер, електронну комерцію та банкінг.
Однак така трансформація тягне за собою регуляторні виклики — зокрема дотримання вимог щодо ліцензування фінпослуг та боротьби з відмиванням коштів.
Нагадаємо, що після скандального поглинання Twitter платформа втратила значну частину доходів через відтік рекламодавців, які критикували Маска за слабку модерацію та особисту публічну поведінку. Тепер X намагається відновити фінансову стабільність — уже з новим фокусом на фінансові сервіси.
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